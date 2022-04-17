С канала на YouTube удалили мультик Союзмульфильма 1973 года, где дети на лодке Нептун находят фашистский корабль с буквой Z 17 апреля, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Дети на подводной лодке Нептун отправляются на поиски сокровищ (Фото:Скриншот из Мультики СССР via YouTube)

С YouTube-канала Мультики студии Союзмультфильм исчез мультик Сокровища затонувших кораблей 1973 года о лодке Нептун и фашистском эсминце с буквой Z.

По сюжету трое детей на подводном корабле под названием Нептун отправляются искать в море затонувший корабль с золотом, чтобы помочь другу.

Позже они находят на дне моря затонувший эсминец, на котором была надпись Z 29.

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«Все ясно, это фашистский эсминец. Фашистские эсминцы обозначали буквой Z», — говорит мальчик.

После этого за детьми начинает гнаться торпеда, но потом ее побеждают и сдают на металлолом.

На YouTube-канале этот мультик сейчас недоступен, хотя раньше набрал более 300 тысяч просмотров.

Позже в пресс-службе киностудии Союзмультфильм в комментарии российскому Интерфаксу заявили, что не имеют отношения к YouTube-каналу, на котором стал недоступен этот мультфильм.

«Союзмультфильм не блокировал какой-либо контент на своем официальном канале. YouTube-канал, на который ссылаются авторы сообщений, не является официальным каналом киностудии», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе киностудии.

Ранее по данным ВСУ, флагман Черноморского флота России крейсер Москва затонул после удара украинскими противокорабельными ракетами Нептун.



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