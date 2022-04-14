Удар Нептуна по крейсеру Москва. Что стоит знать об украинском ракетном комплексе, поразившем флагман Черноморского флота РФ 14 апреля, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Ракетный комплекс Нептун на испытаниях (Фото:mil.gov.ua)

13 апреля украинский ракетный противокорабельный комплекс Нептун поразил крейсер Москва — флагман российского Черноморского флота.

После удара украинскими ракетами на крейсере Москва произошел пожар. Экипаж военного судна составляет более 500 человек, он мог быть оснащен 16 крылатыми ракетами.

РФ была вынуждена подтвердить "серьезные повреждения" корабля, хотя российское Минобороны сообщило лишь о том, что «в результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас».

Видео дня

Командування Південь про ураження крейсера Москва https://www.youtube.com/embed/6zgnDzdWw-0

НВ напоминает, что представляет собой ракетный комплекс Нептун украинской разработки, из которого был совершен обстрел крейсера Москва.

РК-360 МЦ Нептун — ракетный комплекс для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантных, танкодесантных кораблей и транспортников. Это один из новейших образцов вооружения, которые были разработаны и поставлены на вооружение ВСУ уже после начала войны с Россией в 2014 году. Комплекс был разработан конструкторским бюро Луч (Киев).

Год разработки: 2018

2018 Разработчик: КБ Луч, Украина

КБ Луч, Украина Вес ракеты: 870 кг

870 кг Максимальная дальность стрельбы: 280 км

В ракетный комплекс входят четыре установки: мобильно-пусковая установка УСПУ-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360, транспортная машина ТМ-360 и передвижной командный пункт.



Инфографика: Инфографика НВ

Передвижной командный пункт необходим для автоматизированного управления составными частями ракетного комплекса и обеспечения устойчивой связи с командным центром и между элементами комплекса. Расчет — 5 человек. Максимальное время развертывания — не более 10 минут.

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Мобильная пусковая установка УСПУ-360 располагает четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами.

Крылатая ракета Нептун (Р-360) — первая украинская ракета, запуск которой возможен с различных типов носителей: береговых комплексов, кораблей или самолетов. Ракета Нептун имеет массу 870 кг, масса боевой части -150 кг; диаметр ракеты — 380 мм; максимальная дальность пуска — 280 км.

Диапазон высот полета ракеты над гребнем волн — от 3 до 10 м;

Другие важные характеристики комплекса Нептун

24 ед. — максимальное количество ракет Р-360, которое можно запустить в одном залпе.

От 3 с до 5 с — интервал пуска в залпе

До 1.000 км — запас хода

7 км — минимальный радиус стрельбы

До 15 минут — время разворачивания комплекса на новой позиции

Во время испытаний (видео ниже) комплекс Нептун продемонстрировал высокую эффективность систем управления и распознавания и способность уничтожать надводные цели на расстоянии 280 км.

Фото с испытаний комплекса Нептун весной 2019 года

Фото: Минобороны Украины / Администрация президента

Фото: Минобороны Украины / Администрация президента

Фото: Минобороны Украины / Администрация президента

Фото: Минобороны Украины / Администрация президента

Фото: Минобороны Украины / Администрация президента

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