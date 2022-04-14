Построен в Николаеве, обстреливал Змеиный. 10 фактов о ракетном крейсере Москва, курс которого определили украинские ракеты Нептун 14 апреля, 12:43 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Ракетный крейсер Москва проходит пролив Босфор в Стамбуле, июнь 2021 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik/File Photo)

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Не упоминая причины пожара на судне, Минобороны РФ подтвердило, что на крейсере Москва после этого «сдетонировал боекомплект».



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НВ напоминает главные факты о крейсере Москва.

Ракетный крейсер Москва: 10 фактов

1. Был спущен на воду в Николаеве и назывался Слава

Корабль построили на судостроительном заводе в Николаеве (бывший завод 61 коммунара); спустили на воду 1979 году, ввели в строй в 1982 году. Изначально он носил название Слава, в НАТО советские корабли подобного типа называют Slava class.

Спуск крейсера Слава на воду в Николаеве / Фото: photo.bazar.nikolaev.ua

Был построен как главный корабль проекта 1164 Атлант — серии советских многоцелевых ракетных крейсеров с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны.

2. Получил название Москва только в 90-х, тогда же стал флагманом ЧФ РФ

После того, как в ноябре 1996 года был списан противолодочной крейсер-вертолетоносец Москва (проект 1123 Кондор), крейсер Слава унаследовал его имя и стал флагманом российского Черноморского флота.

Изначально крейсер носил имя Слава / Фото: http://photo.bazar.nikolaev.ua/

3. Водоизмещение — около 10 тыс. тонн

Стандартное водоизмещение корабля — 9800 тонн, полное — 11 280 тонн.

4. Длина корабля — почти два футбольных поля

Крейсер Москва имеет длину 186,5 м (для сравнения, стандартное футбольное поле — 105 м в длину). Ширина корабля — 20,8 м, осадка — от 6,28 м до 8,4 м (максимальная).

5. Максимальная скорость хода — 32 узла

Это почти 60 км/ч. Предельная дальность плавания корабля составляет 6000 миль при скорости 15−18 узлов (27−33 км/ч).

6. Нес 16 крылатых ракет

Как сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, на крейсере Москва было 16 крылатых ракет (наиболее вероятно, ракеты П-1000 Вулкан).

Если считать, что все они были уничтожены в результате удара украинских сил по кораблю, то суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ в Черном море уменьшился с 72 до 56.

Другое вооружение, которым мог быть оснащен крейсер Москва:

артиллерийское вооружение: 1×2 130-мм артустановка AK-130, 6 6-ствольных 30-мм артустановок АК-630;



зенитно-ракетное вооружение: 8×8 пусковых установок Б-204 зенитно-ракетного комплекса С-300Ф «Риф» ( боекомплект 64 ракеты), 2×2 пусковых установки ЗРК « Оса-МА» ( боекомплект 48 ракет);

боекомплект 64 ракеты), 2×2 пусковых установки ЗРК Оса-МА» боекомплект 48 ракет); противолодочное вооружение: 2×5 533-мм торпедных аппарата, 2×12 реактивных бомбомета РБУ-6000;

авиационное вооружение: 1 вертолет Ка-27.

Экипаж судна — 510 человек.

7. «Прикрывал» российскую авиабазу в Сирии, откуда бомбардировщики уничтожали города

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял «постоянное оперативное соединение» ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Вылетая оттуда, российские бомбардировщики стирали с лица земли города по всей сирийской провинции Идлиб. Эта «боевая служба» флагмана ЧФ РФ завершилась в январе 2016 года.

8. В 2018—2020 прошел длительный ремонт

С января 2016 года по осень 2018-го крейсер Москва не выходил в море. В 2018-м РФ начала серьезный ремонт корабля — «работы по восстановлению походной готовности». Вышел в море в июне 2019 года для ходовых испытаний. В августе 2020 года крейсер Москва отправился в свой первый после ремонта боевой поход в Средиземное море.

9. В первый день вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный

24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, крейсер Москва и патрульный корабль Василий Быков потребовали от украинских пограничников и военных на острове Змеиный сдаться. В переговорах российские моряки называли себя «русским военным кораблем» и угрожали нанести по Змеиному «ракетно-бомбовый удар». Ответ украинских защитников («Русский военный корабль, иди нах*й») стал одним из символов украинского сопротивления в этой войне.

10. Изображен на символической новой марке Укрпочты

12 апреля — за сутки до того, как ВСУ обстреляли крейсер Москва — Укрпочта презентовала первую украинскую почтовую марку в условиях военного положения. На ней изображена фигура украинского защитника на Змеином, который показывает характерный жест флагману российского Черноморского флота — крейсеру Москва.

Фото: Борис Грох / Укрпочта

Как выглядел крейсер Москва — фото

Крейсер Москва в индийском городе Мумбаи, 2003 год / Фото: REUTERS/Roy Madhur/File Photo

Москва в порту Севастополя, 2003 / Фото: REUTERS/Stringer/File

Крейсер в итальянском Неаполе, 2005 год / Фото: Alan Burns-NATO/Handout via REUTERS/File Photo

Флагман ЧФ РФ в порту Севастополя, май 2013 года / Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Крейсер Москва на Кубе, август 2013-го / Фото: REUTERS/Desmond Boylan/File Photo

Владимир Путин спускается по трапу крейсера Москва в Сочи, август 2014 года / Фото: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS/File Photo

Крейсер проходит пролив Босфор на своем пути в Черное море, июль 2021 / Фото: REUTERS/Yoruk Isik

Корабль в оккупированном Севастополе, ноябрь 2021 года / Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak/File Photo

Спутниковые снимки ракетного крейсера Москва в Севастополе и в Черном море после начала вторжения в Украину

10 апреля 2022 / Фото: Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

7 апреля 2022 / Фото: Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

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