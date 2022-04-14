Построен в Николаеве, обстреливал Змеиный. 10 фактов о ракетном крейсере Москва, курс которого определили украинские ракеты Нептун
Ракетный крейсер Москва проходит пролив Босфор в Стамбуле, июнь 2021 года (Фото:REUTERS/Yoruk Isik/File Photo)
13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения.
Война России против Украины — главные события 14 апреля
Не упоминая причины пожара на судне, Минобороны РФ подтвердило, что на крейсере Москва после этого «сдетонировал боекомплект».
НВ напоминает главные факты о крейсере Москва.
Ракетный крейсер Москва: 10 фактов
1. Был спущен на воду в Николаеве и назывался Слава
Корабль построили на судостроительном заводе в Николаеве (бывший завод 61 коммунара); спустили на воду 1979 году, ввели в строй в 1982 году. Изначально он носил название Слава, в НАТО советские корабли подобного типа называют Slava class.
Был построен как главный корабль проекта 1164 Атлант — серии советских многоцелевых ракетных крейсеров с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны.
2. Получил название Москва только в 90-х, тогда же стал флагманом ЧФ РФ
После того, как в ноябре 1996 года был списан противолодочной крейсер-вертолетоносец Москва (проект 1123 Кондор), крейсер Слава унаследовал его имя и стал флагманом российского Черноморского флота.
3. Водоизмещение — около 10 тыс. тонн
Стандартное водоизмещение корабля — 9800 тонн, полное — 11 280 тонн.
4. Длина корабля — почти два футбольных поля
Крейсер Москва имеет длину 186,5 м (для сравнения, стандартное футбольное поле — 105 м в длину). Ширина корабля — 20,8 м, осадка — от 6,28 м до 8,4 м (максимальная).
5. Максимальная скорость хода — 32 узла
Это почти 60 км/ч. Предельная дальность плавания корабля составляет 6000 миль при скорости 15−18 узлов (27−33 км/ч).
6. Нес 16 крылатых ракет
Как сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, на крейсере Москва было 16 крылатых ракет (наиболее вероятно, ракеты П-1000 Вулкан).
Если считать, что все они были уничтожены в результате удара украинских сил по кораблю, то суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ в Черном море уменьшился с 72 до 56.
Другое вооружение, которым мог быть оснащен крейсер Москва:
- артиллерийское вооружение: 1×2 130-мм артустановка AK-130, 6 6-ствольных 30-мм артустановок АК-630;
- зенитно-ракетное вооружение: 8×8 пусковых установок Б-204 зенитно-ракетного комплекса С-300Ф «Риф» (боекомплект 64 ракеты), 2×2 пусковых установки ЗРК «Оса-МА» (боекомплект 48 ракет);
- противолодочное вооружение: 2×5 533-мм торпедных аппарата, 2×12 реактивных бомбомета РБУ-6000;
- авиационное вооружение: 1 вертолет Ка-27.
Экипаж судна — 510 человек.
7. «Прикрывал» российскую авиабазу в Сирии, откуда бомбардировщики уничтожали города
Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял «постоянное оперативное соединение» ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Вылетая оттуда, российские бомбардировщики стирали с лица земли города по всей сирийской провинции Идлиб. Эта «боевая служба» флагмана ЧФ РФ завершилась в январе 2016 года.
8. В 2018—2020 прошел длительный ремонт
С января 2016 года по осень 2018-го крейсер Москва не выходил в море. В 2018-м РФ начала серьезный ремонт корабля — «работы по восстановлению походной готовности». Вышел в море в июне 2019 года для ходовых испытаний. В августе 2020 года крейсер Москва отправился в свой первый после ремонта боевой поход в Средиземное море.
9. В первый день вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный
24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, крейсер Москва и патрульный корабль Василий Быков потребовали от украинских пограничников и военных на острове Змеиный сдаться. В переговорах российские моряки называли себя «русским военным кораблем» и угрожали нанести по Змеиному «ракетно-бомбовый удар». Ответ украинских защитников («Русский военный корабль, иди нах*й») стал одним из символов украинского сопротивления в этой войне.
10. Изображен на символической новой марке Укрпочты
12 апреля — за сутки до того, как ВСУ обстреляли крейсер Москва — Укрпочта презентовала первую украинскую почтовую марку в условиях военного положения. На ней изображена фигура украинского защитника на Змеином, который показывает характерный жест флагману российского Черноморского флота — крейсеру Москва.
Как выглядел крейсер Москва — фото
Спутниковые снимки ракетного крейсера Москва в Севастополе и в Черном море после начала вторжения в Украину
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.