«Пропал без вести в открытом море?». Житель Ялты рассказал о гибели сына на крейсере Москва 18 апреля, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Пользователь ВКонтакте Дмитрий Шкребец из оккупированной Ялты рассказал о своем сыне Егоре, который проходил службу на затонувшем ракетном крейсере Москва.



Война России против Украины — главные события 18 апреля

Мужчина уточнил, что после гибели корабля его сына, согласно заявлениям офицеров, внесли в списки пропавших без вести, сообщает Медуза. Сам Шкребец считает своего сына погибшим.

Видео дня

«Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера Москва, среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море!!! После моих попыток уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?», — пишет он.

Фото: ВКонтакте

Егор Шкребец был призван на военную службу 2 июля 2021 года. На крейсере Москва он служил в должности корабельного кока.

При этом первоначальный пост Дмитрия Шкребца был удален. Позже он выложил текст заново с комментарием «Скоро опять удалят» и призывом скопировать его.

Издание Агентство нашло еще одну публикацию в соцсетях про исчезновение военнослужащего в результате затопления крейсера Москва.

Пользовательница ВКонтакте Ульяна Тарасова написала, что ее сын Марк пропал без вести на крейсере.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.