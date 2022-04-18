Затопление крейсера Москва: около 200 моряков в госпитале, местонахождение остальных неизвестно — СМИ 18 апреля, 10:30 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Stringer)

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По словам женщины, они с мужем были в госпитале в Скалистой бухте, куда привезли раненых с крейсера. Там было около 200 пострадавших моряков, добавила она.

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«Мы каждого обожженного ребенка смотрели. Не могу передать, как это тяжело, но я своего не нашла. Там было всего лишь двести человек, а на крейсере было больше пятисот. Где остальные? И Краснодар подняли, и все остальное, все обзвонили, но не можем найти», — сказала Ирина Шкребец.

Егор Шкребец служил поваром на крейсере Москва, проходил там срочную службу. Первый раз после начала войны он позвонил родителям и рассказал, что они «взяли остров Змеиный». Последний раз, по словам матери, сын связывался с ней через Viber 9 апреля: сказал, что не будет на связи, писал с «левого» номера.

После того, как стало известно о том, что крейсер затонул, родители Егора и других срочников начали искать информацию о выживших и погибших. По словам Ирины Шкребец, их никуда не пускали: «Мы поехали в часть, в части вышел командир, руками развел и говорит: „Ничего вам не скажу“. Я говорю: „Где мой сын?“, а он: „Ну, в море где-то“. Муж начал возмущаться: „Что значит в море? А ты где был?“ — „А я вообще был не там“. Эти командиры не были на корабле».

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Как рассказала Шкребец, одного из них зовут Павел Борисович Вакула (заместитель командира корабля, капитан 3-го ранга), другого — Роман Дмитриевич, фамилия и звание неизвестны.

Родители, по словам Ирины, пытались обратиться в том числе и в ФСБ.

По ее словам, они хотели ознакомиться со списком погибших и пропавших без вести, но списки им не предоставило ни одно ведомство.



С Ириной также связался командир, который был на корабле: «Я говорю: „Вы мне хоть скажите, как сын мой умер?“, а он говорит: „Я ничего не знаю, они были на посту снабжения. У нас по всему крейсеру были ракеты“. Он не мог сказать и как-то отходил от ответа о том, что попала ракета».



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