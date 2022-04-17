«Слышен запах трупов». В Симферополь везут убитых россиян, крымчане не верят роспропаганде и бегут с полуострова — интервью с Ташевой 17 апреля, 09:23 Цей матеріал також доступний українською Магнит с изображением затонувшего в Черном море российского крейсера Москва на набережной в Севастополе. Крым, 15 апреля 2022 года. (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В течение восьми лет Россия милитаризировала оккупированный ею полуостров и запугивала жителей Крыма, уверяет заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

В интервью Радио НВ она рассказала, как изменилась жизнь на полуострове за полсотни дней полномасштабной войны РФ против Украины.

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— Какие настроения в Крыму и в Севастополе после того, как затонул крейсер Москва?

— Мы с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину отслеживаем настроения в Крыму и Севастополе. Конечно, они очень разные. Первое время пропагандистская машина пыталась сказать, что все хорошо, они проводят «спецоперацию», не будет большого количества погибших. Когда начало поступать большое количество трупов на территорию Крыма, в гражданские госпитали, конечно, люди это начали замечать.

Относительно флагмана Москва. Большинство информации по нему засекречено. Неизвестно, какое количество людей выжило: по разным данным это от 14 до 58 уцелевших российских моряков. В общем, согласно информации оккупационных и российских властей, [на крейсере находились] более 500 моряков.

Пока не могу сказать точной реакции на гибель этих моряков и на то, что затонул этот флагман. Я видела в оккупационных пабликах, что реакция очень негативная. Все обвиняют Украину, никто не верит в версию о поджоге или детонировании, то есть официальную версию, которую распространяет Российская Федерация.

Следует ожидать похорон на территории полуострова, как это было с другими российскими военными, которых бросали с территории [Крыма] на материковую часть Украины.

— Как изменились настроения после того, как начали привозить в Крым трупы и раненых военных?

— Война не началась 24 февраля. В течение восьми лет и наше представительство, и правозащитные организации, и чиновники говорили о страшной милитаризации полуострова. Действительно, Крым являлся сплошной военной базой для РФ. Они максимально наращивали свою обороноспособность на территории полуострова и Силы специальных операций, так называемые правоохранительные органы, и [число] военных в частности.

Понятно, что переброска войск была очень быстрой. Мы помним вторжение, которое произошло с юга: российские военные зашли массированно на территорию материковой Украины. Эти большие резервы российской армии, в том числе с привлечением крымских военных, родившихся на территории полуострова, были отправлены на войну.

Когда начали массово привозить людей в морги, использовали частично железнодорожный путь. По нашим данным, вокруг Симферопольского железнодорожного вокзала ощущался запах трупов. Соответственно, люди поняли, что война или спецоперация, которая якобы далеко, их коснулась.

К примеру, Шестая больница города Симферополя, Джанкойская больница были полностью заняты для военных целей, для лечения. По нашим данным, по всему Крыму врачей заставляют, как они пишут в письме от оккупационной администрации, находившемся в нашем распоряжении, «добровольно» отправляться в так называемые республики ЛНР и ДНР. Крымские врачи реагируют на это: понятно, что они не хотят туда ехать. То есть и врачей используют в таких целях.

— Какое может быть этому объяснение? «Л/ДНР» не является частью России, а Крым они вроде бы признали своим. Какова логика?

— Несмотря на то, что Крым так называемо «официально» вошел в состав РФ, они не считают это население своим. Мы стараемся это говорить и использовать этот контраргумент. И на войну с Украиной отправляют то население, которое не жалко [России]. Так поступают с крымскими татарами, например.

Насчет врачей. [Их используют] для достижения двух целей. Первая — пропагандистка, а вторая — у них просто не хватает кадров для работы в так называемых республиках.

— Была информация о том, что если мобилизованные отказываются воевать против Украины, их заставляют: угрожают применением силы к родным. Известно ли вам об этом?

— О таких фактах нам неизвестно. Но мы точно можем говорить о попытках уклониться от призывной кампании. Мы знаем группы в телеграмме, где люди обсуждают, консолидируются, берут в аренду автомобиль, чтобы через территорию РФ через третьи страны выехать с территории полуострова.

Мы еще в начале этого нового вторжения говорили о том, что [жители Крыма] не должны идти в российскую армию: «Если вы хотите избежать, меняйте сим-карты, место жительства, старайтесь не взять в руки повестку, покинуть территорию полуострова». И к нам есть десятки обращений граждан, которые пытаются уехать за такой консульской помощью, а мы уже контактируем с нашими консулами в третьих странах, потому что в России наши консулы не ведут свою работу.

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