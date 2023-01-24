Зеленский назначил Алексея Кулебу замглавы Офиса президента

24 января, 20:59
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Алексей Кулеба (Фото:koda.gov.ua)

Алексей Кулеба (Фото:koda.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 января, подписал указ о назначении Алексея Кулебы заместителем главы Офиса президента. Документ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский уволил Кулебу с должности главы Киевской областной государственной администрации.

Президент также подписал указы об увольнении главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, Сумской — Дмитрия Живицкого, Запорожской — Александра Старуха, Днепропетровской — Валентина Резниченко.

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По данным LIGA.net, Алексей Кулеба будет отвечать на Банковой за региональную политику. Ранее этим направлением занимался Кирилл Тимошенко, который написал заявление об отставке. Тимошенко занимал пост почти четыре года — с мая 2019-го.

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Кабинет министров 24 января отправил в отставку пятерых глав ОВА, это:


  • Валентин Резниченко — Днепропетровская ОВА;
  • Александр Старух — Запорожская ОВА;
  • Алексей Кулеба — Киевская ОВА;
  • Дмитрий Живицкий — Сумская ОВА;
  • Ярослав Янушевич — Херсонская ОВА.
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С должностей заместителей министров уволены:

  • Вячеслав Шаповалов — заместитель министра обороны Украины;
  • Иван Лукеря — заместитель министра развития громад и территорий Украины;
  • Вячеслав Негода — заместитель министра развития громад и территорий Украины;
  • Виталий Музыченко — заместитель министра социальной политики Украины.

Василий Лозинский, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, 22 января был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч. Высший антикоррупционный суд отправил его под домашний арест.

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Также уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который, по данным Украинской правды, во время военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Указ Владимир Зеленский Кадровые перестановки Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Алексей Кулеба

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