Как избавиться от коррупции во время войны. Известные украинцы ответили на главный вопрос недели 24 января, 13:39 Эксклюзив NV После громких скандалов с замминистра Василием Лозинским, Минобороны и «слугой народа» Павлом Халимоном NV расспросил известных украинцев, как, по их мнению, можно избавиться от коррупции в стране (Фото:Коллаж NV)

На фоне ряда коррупционных скандалов — с получением $400-тысячной взятки замминистра Лозинским, продуктовыми закупками Минобороны и приобретением «слугой народа» Халимоном по заниженной цене роскошного дома в центре Киева, NV спросил известных соотечественников, как избавиться от коррупции

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса:



В последние пару недель несколько внутриполитических скандалов, связанных с коррупцией в органах власти во время войны, доминируют в украинском информационном пространстве. Очевидно, это неспроста. Идут какие-то местные властные бизнес-войны, детали которых мы толком не знаем, но они имеют достаточно негативные последствия для нашей поддержки на Западе. И это проблема. Особенно неприятна история с Минобороны и закупками продуктов питания. Ведь именно на нуждах армии сфокусировано все внимание и помощь общества.

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По этому случаю должны быть очень серьезные выводы, иначе нас никто не поймет. Необходимо быстрое публичное расследование и соответствующее наказание всех причастных, если их вина будет доказана.

Что нужно делать [для борьбы с коррупцией]? Надо возвращать то, что успешно разрушали последние годы: наблюдательные советы с участием иностранцев, прозрачные тендерные закупки, декларации чиновников и т. д. Другого выхода я не вижу.

Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции:



Команда [министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины] Александра Кубракова объявила об увольнении заместителя через час после его задержания детективами НАБУ. В то же время ведомство [министра обороны] Алексея Резникова продолжает отвираться за очевидную попытку украсть 4 млрд грн. на питании для армии.

Разница в этих подходах — колоссальная. Сейчас главный вопрос в том, какой из этих двух подходов [президент] Владимир Зеленский выберет магистральным. От этого, без преувеличения, зависит наше выживание как страны.

Каждое посольство в Киеве ждет позицию президента по Резникову. Правительствам западных стран будет гораздо сложнее помогать стране, министр обороны которой влетел в очевидный коррупционный скандал и остался при должности.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком:



В первую очередь, нужно избавиться от устоявшегося мифа, что коррупция непобедима и от нее нельзя избавиться. Примеры стран, которые серьезно взялись за коррупцию и где в системном виде она отсутствует в органах власти, это — Сингапур, Грузия времен президентства Михеила Саакашвили и развитые страны типа Норвегии. Да, случаи коррупции как несистемное явление бывают. Но есть же разница между криминальной республикой, где криминал является образом жизни, и страной, где случаются преступления. Так и с коррупцией. Случаи коррупции и государство, выстроенное как большая коррупционная схема, — это две большие разницы. Украина сегодня — это государство, выстроенное, как такая схема. И война — это не повод не трогать органы власти, это повод быстро и радикально вычищать [их от коррупции].

Поясню это на примере трех институтов. Бизнес хорошо знает, что жесткое налоговое законодательство в стиле Даниила Гетьманцева это — огромное поле, дающее возможности коррумпированным налоговикам. Потому что, используя законодательство, которое зиждется на презумпции виновности бизнеса, налоговик приходит, и ты должен долго доказывать, что, зарабатывая деньги, не виновен. Соответственно желание откупиться очень высоко и возможность дать взятку в наличии.

То же самое касается наших таможенников. Они могут твою машину с грузом держать [на границе] бесконечно, а ты ничего не можешь с этим сделать, и остается только дать взятку.