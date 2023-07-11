НАТО — это больше, чем безопасность 11 июля, 11:03

Отсутствие четкого политического приглашения Украины в НАТО с большой вероятностью может вызвать флешбек ощущения беспросветности

Открывается очередной саммит НАТО, который на этот раз состоится почти по соседству — в Вильнюсе. И хотя это лишь политическое событие, которое весьма отдаленно влияет на то, что происходит теперь на поле боя и, собственно, в Украине, градус ожидания общества очень значителен. Нам пообещали больше, чем в 2008 году в Бухаресте, но меньше, чем мы рассчитываем. Я не питаю иллюзий, что мой месседж повлияет на десижнмейкеров, но я не успокоюсь, если не выскажусь. Я смотрю на социальные и политические события через призму культурной антропологии. То, что голоса моих коллег здесь не слишком заметны и услышаны в огромном спектре мнений политологов для меня — дополнительный стимул высказаться.

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Культурная антропология оперирует такими понятиями, как идеи, ценности, представления, модели поведения. Для антрополога важно погрузиться в повседневный опыт людей, увидеть мир с позиции определенной группы, понять отношение.

Одной из базовых потребностей человека является ощущение принадлежности и причастности. Именно это ощущение побуждает миллионы украинцев защищать не только территорию своей страны, но и защищать идентичность. Именно оно работает в нашей интенции быть частью Евро-Атлантического пространства. Как безопасностного, так и цивилизационного.

Откуда у значительной части украинского общества (интеллектуалов, художников, студентов) такая интенция? Если понаблюдать, что сподвигло им (собственно — нами) где-то так в перспективе тридцати лет, то увидим, что это стремление вырваться из ситуации беспросветности, которая ассоциировалась с атмосферой «совка» и беспомощностью его руководства, особенно образца 1980-х; заманифестировать свое бытие, обозначить себя на карте, сказать или прокричать: «эй мы здесь и вот мы о чем». Отделить себя от Ничто. Беспросветность и беспомощность. Беспросветность авторитарной системы, где инициатива наказывается, социальные лифты выключены, или сломаны. Беспомощность человека перед чиновниками и чинами. Маленький человек в большой стране. Беспросветность и беспомощность, агрессивное постсоветское жлобство — это то, что нас настигало на протяжении двадцати лет украинской независимости. Просвет ассоциировался с возможностью путешествовать по миру, учиться и работать в ЕС, пользоваться институтами, построенными на уважении к правам человека.

Именно поэтому украинцам важно ощущение твердого цивилизационного берега

Очень реальную угрозу, что беспросветность нас таки настигнет и снова накроет с головой гражданское общество, снова почувствовали в ноябре 2013-го, когда марионеточное правительство Януковича отказалось от подписания Ассоциации с ЕС и развернулось и сторону общей таможенной и торговой зоны с Россией, Беларусью и другими (пост) советскими, а по сути — олигархическими государствами. Мы называли такой альянс «таёжным союзом». В ответ на демарш Януковича начался Евромайдан, который вскоре перерос в Революцию Достоинства. В отличие от предыдущего оранжевого Майдана, это общественное сопротивление было упорным, на фоне того, что действия власти были более жестокими. Первые жертвы появились в январе, а 18−20 февраля на улицах Киева от пуль силовиков погибло более сотни безоружных протестующих. Янукович сбежал в Россию, а Кремль вскоре инспирировал сепаратистские движения в Донецке и Луганске и ввел войска в Крым. Началась первая фаза российско-украинской войны. Она тогда ограничились востоком страны. В целом же Украина таки подписала Соглашение с ЕС, получила безвиз. Тысячи людей на персональном уровне осуществляли интеграцию. На уровне торговли, общественных и деловых партнерств, членства в международных организациях. По сути это было гораздо больше, чем евроинтеграция, речь идет о стремлении быть частью открытого, динамичного и цивилизованного мира. С другой стороны, общество, активисты, эксперты подталкивали свои правительства к членству в структурах безопасности, главным из которых является НАТО.

Отсутствие четкого политического приглашения Украины к членству в НАТО на саммите в Вильнюсе с большой вероятностью может вызвать флешбек того момента, когда ощущение беспросветности «нарывает», болотный мрак вылезает на поверхность и грозит поглотить. Он преследует нас веками и особенно остро с 2013-го. Именно поэтому украинцам важно ощущение твердого цивилизационного берега. В то же время и Евро-Атлантическому блоку, уверен, не помешало бы расширение зоны с крепкими институтами в сторону Украины, вместо умножения гибридных транзитных зон, или тем более, «зон влияния» стран с имперскими замашками. Последствия исключения, оставления за закрытыми воротами разнообразны, но с большой долей вероятности — негативные и трагические. Для кого-то это станет сигналом того, что цивилизованный мир слаб и ограничен.

Расползание желе волюнтаризма, разъедающего институции, опасно, прежде всего для стран, привыкших опираться на крепкие и надежные институты. Лучший выход заключается в превращении Украины в институциональный форпост. Здесь прочность институтов будет подталкиваться близостью опасности. С другой стороны, в процессе построения прочных институтов открывается много возможностей для экспериментов в отношении форм и организационной архитектуры. Если точнее, то речь идет о возможности прототипирования. Как это происходит с переходом украинских Сил обороны на западное вооружение и натовские стандарты.

Желание украинцев быть в НАТО продиктовано не только необходимостью получить гарантии безопасности. Сейчас украинцы готовы добавлять, делать собственный вклад в среду, куда они попадают. В нашем понимании это тоже является проявлением субъектности. Что же мы можем привнести, когда страна обессилена войной? Да, наша экономика в целом слабая. Но бизнесы, которые остались и продолжают работать, демонстрируют устойчивость, гибкость, креатив и колоссальный потенциал роста. Вооружение наших Сил обороны состоит из западного оснащения, но украинские воины его используют беспрецедентным образом. Наша армия также как уникальный общественный феномен. Такого количества людей с научным, творческим бизнес-бэкграундом не имеет, вероятно, ни одно войско мира. Это люди, которые быстро обучаются, способны к рефлексии, осмыслению и передаче своего опыта. Но будет ли кому?

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