Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе 7 июля, 18:01 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна ожидает от саммита НАТО единства, которого пока мало в вопросе сигнала Киеву о приглашении в Альянс.

Во время совместной пресс-конференции со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой он подчеркнул, что сила НАТО заключается именно в единстве.

«Всем важно услышать, что они в безопасности. Именно в единстве есть безопасность. Я считаю, то, что в нерешенных вопросах по Швеции и сигнала Украине о приглашении — мало единства. Это угроза прочности Альянса. Мы ожидаем положительных результатов, или же шагов к приближению этого позитива», — отметил Владимир Зеленский.

Видео дня

В частности лидер страны отметил, что ожидает от саммита:

оборонных пакетов для Украины, однако « не только обещаний, но и понятные сроки выполнения»;

не только обещаний, но и понятные сроки выполнения»; обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

По словам президента, Россия рассчитывает на то, что НАТО во время саммита покажет слабость, чего нельзя допустить.

7 июля газета The Washington Post сообщила, что союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе 11−12 июля,

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.

При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Президент Владимир Зеленский ранее призывал президента США Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.

