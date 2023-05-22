Страны Запада хотят предложить Украине израильскую модель безопасности до вступления в НАТО — WSJ 22 мая, 14:38 Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

До вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу той, которую имеет Израиль. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути членства в Альянсе.

О подготовке плана в интервью The Wall Street Journal заявил президент Польши Анджей Дуда. Также на условиях анонимности об этом рассказали газете и другие западные чиновники.

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Источники WSJ заявили, что концепцию израильской модели для Украины впервые разработали в сентябре 2022 года глава Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По словам экс-помощника последнего Фабриса Потье, США будут выступать главным гарантом безопасности для Украины. Собеседники WSJ сказали, что стороны договора о гарантиях безопасности будут включать США, Великобританию, Германию и Францию. Высокопоставленные чиновники в нескольких европейских столицах, в частности в Париже и Берлине, заявили, что «в целом согласны с планом».

Однако обсуждения по модели между Киевом и западными союзниками еще продолжаются, заявил неназванный американский чиновник.



Западные чиновники сказали газете, что соглашение с Украиной по израильскому образцу может изменить ход нынешней войны с Россией, а сам документ будет связан с процессом продвижения Киева к будущему членству в Альянсе, «не сделав его частью конфликта».

«Россия должна понять сегодня, что Украина получила гарантии безопасности и что они не закончатся со временем или из-за усталости Запада», — сказал Дуда, подчеркнув, что договор не будет связан с любым мирным процессом или переговорами между Киевом и Москвой.

Ожидается, что соглашение о безопасности, основанное на предложении, известном как Киевский договор по безопасности, подпишут после июльского саммита НАТО в Вильнюсе, где должен принять участие и президент Украины Владимир Зеленский, заявили WSJ чиновники, знакомые с переговорами.

Несколько собеседников газеты говорят, что на саммите планируют создать Совет НАТО — Украина. По словам чиновников, Украина будет иметь право созвать заседание совета и обратиться за помощью, которую затем должны предоставить отдельные члены Альянса.



Израиль не входит в НАТО, и члены альянса, в том числе США, не обязаны в случае войны приходить на помощь стране. Сейчас помощь Вашингтона Израилю регламентируется соглашениями на десять лет, последнее из которых обязывает США предоставить военную помощь в размере $38 миллиардов в период с 2019 по 2028 год.

