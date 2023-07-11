Беспрецедентно и абсурдно. Зеленский перед саммитом резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировку без Украины 11 июля, 13:16 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас страны НАТО обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства. По его словам, это может показывать неготовность сделать оба шага.

Об этом он написал в Telegram во вторник, 11 июля.

Зеленский подтвердил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Вильнюсе и ценит союзников, общую безопасность и «открытый разговор».

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«Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировки только относительно приглашения, а не членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины…» — заявил он.

По словам Зеленского, это похоже на то, что «нет готовности» ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса, поэтому «остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией».

«А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность — это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите», — добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский лично прибудет на саммит во вторник, 11 июля. Завтра он примет участие в инаугурационной встрече Совета Украина-НАТО и встретится с президентом США Джо Байденом.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждать Украине

11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. По его словам, на инаугурационном саммите Украины предложат план вступления. В Белом доме также говорили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.

Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет:

оборонных пакетов для Украины, но «не только обещания, но и понятные сроки выполнения»;

обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина. FT сообщила, что страны готовят совместную декларацию по обязательствам.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.