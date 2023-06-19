На саммите в Вильнюсе не будет формального приглашения Украины в НАТО, но решения приблизят страну к Альянсу — Столтенберг 19 июня, 15:56 Столтенберг поставил точку в вопросе решений по Украине, которую будут приняты на саммите НАТО (Фото:Fabrizio Bensch/Reuters)

На саммите НАТО в Вильнюсе не будет формального приглашения Украины в Альянс, этот вопрос обсуждать не будут.

Об этом завил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию, пишет The Guardian.

«На саммите в Вильнюсе и во время подготовки к саммиту мы не будем обсуждать вопрос о предоставлении официального приглашения», — отметил он.

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При этом Столтенберг подчеркнул, что лидеры стран НАТО обсудят, как приблизить Украину к членству в Альянсе.

Генсек также предостерег от заморозки конфликта в Украине в обмен на прекращение войны.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией», — резюмировал он.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет.

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В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

