За пять недель до саммита НАТО у стран Запада нет единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина — Politico 8 июня, 12:15 Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Западные союзники пока не готовы дать Украине гарантии безопасности, о которых она просит, и их позиции расходятся. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.



Пять собеседников издания заявили, что, несмотря на многомесячные разговоры, партнеры до сих пор разделены «почти по каждому элементу того, как ответить на запрос Украины». За считанные недели до июльского саммита НАТО в Вильнюсе вопрос о гарантиях до сих пор остается открытым, тогда как украинские власти настаивают на конкретных решениях.

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Как пишет Politico, многие из союзников на данный момент пока не хотят давать Украине четкий график по вступлению в Альянс. В то же время они также не хотят оставлять украинцев разочарованными или уязвимыми к еще одному возможному вторжению России в будущем.

«Как следствие, ряд западноевропейских лидеров все чаще настаивает на гарантиях безопасности и предлагает более оптимистичные формулировки относительно членства. Однако за риторикой скрывается запутанное планирование — это отражает трудности в том, чтобы представители разных правительств сошлись на одном мнении», — говорится в материале.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон, по словам источников издания, поддержал «что-то среднее между гарантиями безопасности по израильской модели и полноценным членством в НАТО». По словам нынешних и бывших должностных лиц ЕС, консенсуса относительно предоставления гарантий, а также относительно того, что они будут включать и в каком формате могут быть использованы, окончательно нет.

Они заявили Politico: когда политики сейчас говорят о «гарантиях», то, по сути, говорят об обещаниях продолжать предоставлять Украине оружие и тренировать бойцов, а не имеют в виду конкретную защиту.

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«Чаще мы слышим о заверениях, чем о гарантиях. Кажется, все сводится к долгосрочному предоставлению средств, которые позволят Украине защитить себя», — сказал дипломат из Центральной Европы.

По мнению некоторых чиновников, дискуссии о гарантиях безопасности отвлекают внимание от единственной, которая на самом деле имеет значение: возможное членство в НАТО.

Ранее WSJ писала, что страны Запада хотят предложить Украине израильскую модель безопасности до вступления в НАТО, которая, в частности, облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий, а главным гарантом будут выступать США.