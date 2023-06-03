Если мы не получим четкий сигнал на саммите НАТО в Вильнюсе, нам там делать нечего — Зеленский 3 июня, 14:05 Владимир Зеленский хочет услышать на саммите, что после войны Украина точно станет членом НАТО (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла принимать в нем участие, если Украина не получит четкого сигнала по поводу своего членства в НАТО.

Об этом он сказал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

«Некоторые страны НАТО так боятся России, что не готовы видеть Украину в блоке. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нечего делать на этом саммите», — подчеркнул глава государства.

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По словам Зеленского, он прекрасно понимает, что, пока продолжается российская военная агрессия против Украины, ее вступления в НАТО невозможно, но для жителей страны принципиально важно услышать, что после войны это обязательно произойдет.

«Мы понимаем, что не будем в НАТО или любом мощном союзе безопасности в течение этой войны. Но скажите, сколько жизней стоит одна фраза на вильнюсском саммите: „Украина будет в НАТО после этой войны“, после того, как будет безопасно?» — отметил президент.