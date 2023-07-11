Столтенберг анонсировал инаугурационный саммит Украина-НАТО, на котором будет предложен план вступления в Альянс 11 июля, 11:43 Йенс Столтенберг анонсировал инаугурационный саммит Украина-НАТО (Фото:ПСОПУ)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в среду, 12 июля, состоится инаугурационный саммит Украина-НАТО вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. На нем будет обсуждаться движение Украины в Альянс.

Об этом он заявил на публичном форуме в Вильнюсе.

«Завтра у состоится инаугурационная встреча с президентом Зеленским, а потом мы снимем требование о плане действий по членству. Это превратит процесс обретения членства для Украины из двух шагов в один. Это будет означать положительный и мощный сигнал», — заявил он.

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Он отметил, что был предложен пакет из трех элементов, который имеет более практическую поддержку через многолетнюю программу, чтобы обеспечить полную совместимость между украинскими силами и силами НАТО.

«Это приблизит Украину к НАТО, укрепляя политические связи с созданием Совета НАТО-Украина», — отметил Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.