Страны НАТО на саммите в июле подадут четкий сигнал о готовности принять Украину в Альянс — Столтенберг

14 июня, 17:36
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Страны-участницы НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе подадут четкий сигнал о том, что будущее Украины в Альянсе.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

«Мы пошлем сильное сообщение о поддержке и солидарности с Украиной, который подаст четкий сигнал о том, что будущее Украины в НАТО», — сказал он.

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Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11−12 июля.

Ранее заместитель министра обороны Владимир Гаврилов говорил, что участники саммита НАТО в Вильнюсе выйдут на определенный алгоритм вступления Украины в Альянс и зафиксируют его.

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8 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что после того, как Украина подала заявление на вступление в НАТО, дискуссия относительно ее членства в блоке усилилась.

По его словам, члены Альянса внутренне готовы, что Украина к нему присоединится, но до завершения развязанной Россией полномасштабной войны не примут в него, поскольку не будет единого безусловного голосования.

В начале июня президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

Politico писало, что за пять недель до саммита у западных союзников нет единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   НАТО Российская агрессия Йенс Столтенберг

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