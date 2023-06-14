Страны НАТО на саммите в июле подадут четкий сигнал о готовности принять Украину в Альянс — Столтенберг 14 июня, 17:36 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Страны-участницы НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе подадут четкий сигнал о том, что будущее Украины в Альянсе.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

«Мы пошлем сильное сообщение о поддержке и солидарности с Украиной, который подаст четкий сигнал о том, что будущее Украины в НАТО», — сказал он.

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Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11−12 июля.

Ранее заместитель министра обороны Владимир Гаврилов говорил, что участники саммита НАТО в Вильнюсе выйдут на определенный алгоритм вступления Украины в Альянс и зафиксируют его.

8 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что после того, как Украина подала заявление на вступление в НАТО, дискуссия относительно ее членства в блоке усилилась.

По его словам, члены Альянса внутренне готовы, что Украина к нему присоединится, но до завершения развязанной Россией полномасштабной войны не примут в него, поскольку не будет единого безусловного голосования.

В начале июня президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

Politico писало, что за пять недель до саммита у западных союзников нет единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина.