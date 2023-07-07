Украина не станет членом НАТО сразу после саммита в Вильнюсе — Салливан 7 июля, 23:20 НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украина не станет членом Североатлантического Альянса в результате саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11−12 июля.

Об этом на брифинге 7 июля заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Украина не станет членом НАТО в результате этого саммита. Мы будем обсуждать, какие шаги необходимо предпринять», — сказал он.

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7 июля газета The Washington Post сообщила, что союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе 11−12 июля,

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.

При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Президент Владимир Зеленский ранее призывал президента США Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.

