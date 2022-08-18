В Керчи прозвучали взрывы. Оккупанты заявили о «работе ПВО»

18 августа, 21:30
Как утверждают российские пропагандисты, на видео небо Керчи вечером 18 августа (Фото:скриншот видео / СМОТРИ / Telegram)

Как утверждают российские пропагандисты, на видео небо Керчи вечером 18 августа (Фото:скриншот видео / СМОТРИ / Telegram)

В Керчи в оккупированном Россией Крыму прозвучали взрывы, сообщают местные Telegram-каналы.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «советника главы» полуострова Олега Крючкова пишет, что там «сработала система ПВО», «опасности для города и Крымского моста нет».

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Проект Крым.Реалии пишет, что жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. У людей дрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Очевидцы заявили, что видели в небе дымовую полосу.

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Взрывы в Майорском Джанкойском района Крыма, 16 августа (Фото:REUTERS) «Можем спокойно заходить в Крым». Что дали Украине взрывы на оккупированном полуострове — Жданов

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост, который наносит ущерб экологии полуострова, должен быть уничтожен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ говорил, что страна-агрессор очень тщательно охраняет Крымский мост: «У них почти каждый день проходят учения. Количество ПВО, которое они поставили по охране этого объекта, просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которым располагают наши войска».

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение. Украина официально не подтверждала эту информацию.

По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, на авиабазе в поселке Гвардейское находилось 24 российских самолета. Издание Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей сообщило, что взрыв мог произойти в казарме в военном городке.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских самолетов.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Керчь Керченский мост Крымский мост Война России против Украины

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