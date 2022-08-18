«Можем спокойно заходить в Крым». Что дали Украине взрывы на оккупированном полуострове — Жданов 18 августа, 14:17 Взрывы в Майорском Джанкойском района Крыма, 16 августа (Фото:REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ рассказал, что дали Украине недавние взрывы в оккупированном Крыму.

«Усиление этой тенденции может повлиять на скорость разгрома группировки на правом берегу Днепра возле Херсона. Это прямая зависимость. Группировка питалась за счет этой жилы», — заявил в интервью НВ Жданов.

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Он добавил, что этими ударами «выносятся запасы вооружений, которые Россия накопила уже в Крыму» и если украинские военные повредили железную дорогу в Джанкое, то оттуда уже не ходят поезда в оккупированный Мелитополь.

«Вторые сутки там тишина», — отметил военный эксперт.

Также Жданов отметил, что в Джанкое была повреждена электрическая подстанция, которая ранее принимала электроэнергию из Украины, в том числе и от ЗАЭС и распределяла по Крыму.

«А сейчас россияне очень активно пытаются перебросить мощности ЗАЭС на оккупированные территории, в том числе и на Крым», — напомнил он.

Военный эксперт также оценил, сколько боеприпасов могло быть уничтожено в Крыму.

«Считайте, что 1−3 состава — это, примерно, может быть равно двум-трем эшелонам, — 10—15 тыс. т. 1 эшелон — 5 тыс. т. В среднем один ящик со снарядами — 100 кг. Умножьте на 0,8 и это будет примерное количество снарядов. Грузовой эшелон в норме 5 тыс. т. 54 условных вагона. В среднем берите коэффициент 0,8. 5 тыс. т на 0,8 — равно количеству боеприпасов в одном эшелоне», — рассказал Жданов.

По его словам, уничтожение такого количества снарядов создает для оккупантов огромную проблему, «особенно в прифронтовой зоне».

«Если мы будем продолжать такими же темпами, то мы, в принципе, готовим почву с выходом на перешеек. И можем спокойно заходить в Крым. А если мы еще и подрежем впоследствии Крымский мост, чтобы не было свежего завоза, то будет здорово», — подытожил военный эксперт.

16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Гвардейском в Симферопольском районе также прогремели взрывы. По данным Bellingcat, там базировались 24 российских самолета.

Минобороны РФ поначалу сообщило, что причиной взрывов в Джанкойском районе стало «воспламенение на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей», а затем заявило о диверсии. В Страткоме ВСУ заявили о «нарушении правил курения», в Воздушных силах ВСУ — правил пожарной безопасности.

9 августа оккупированный полуостров охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Тогда оккупационные «власти» Крыма назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове.

Телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не менее семи военных самолетов — больше всего за раз со времен Второй мировой войны.

Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). По мнению Воздушных сил, потери оккупантов выше.

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