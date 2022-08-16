Взрыв под Симферополем произошел, предположительно, в казарме — Крым.Реалии

16 августа, 19:26
Взрыв произошел на территории военного городка, предположительно в казарме (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрыв произошел на территории военного городка, предположительно в казарме (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрыв под Симферополем во временно оккупированном Крыму произошел, предположительно, в казарме в военном городе поселка Гвардейское. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей.

Жители уточнили, что слышали минимум один сильный взрыв в шесть часов утра в поселке Гвардейское, который расположен приблизительно в 13 км от Симферополя. По словам одного из источников, взрыв произошел на территории военного городка, предположительно в казарме.

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Корреспонденту Крым.Реалии не удалось уточнить, пострадали ли российские военные и были ли они в казарме в момент взрыва.

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В поселке Гвардейское на авиабазе, по данным открытых источников, находится 37 -й смешанный авиаполк российских Военно-Космических сил в составе двух эскадрилий (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).

Ранее российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Симферопольском районе.

Также утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района сгорела российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Российская агрессия Симферополь Взрыв

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