Удар по Крымскому мосту. Что нужно сделать ВСУ и помогут ли ракеты ATACMS — военный эксперт 3 августа, 20:28 Чтобы уничтожить Крымский мост, нужно задествовать беспилотные аппараты, авиацию, и, возможно, диверсионно-разведывательные группы, рассказал аналитик CIT Кирилл Михайлов (Фото:rosavtodor.ru)

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал, помогут ли ракеты ATACMS нанести удар по Крымскому мосту.



«Я также читал военных экспертов, которые говорят, что для уничтожения Крымского моста нужна очень сложная и многовекторная операция. Это не будет так, что попасть туда одной ракетой и все, вопрос решен. Предстоит задействовать беспилотные аппараты, авиацию, возможно, даже диверсионно-разведывательные группы. Этот вопрос может быть решен, и дальнобойные ракеты должны играть в нем ведущую роль. Но это гораздо сложнее, чем нажать кнопку и уничтожить мост, к сожалению», — рассказал он.

Видео дня

По словам аналитика CIT, российская противовоздушная оборона, в частности ракеты Точка-У, может сбивать некоторые ракет HIMARS.

«Они способны перехватить максимум одну ракету, а остальные пять ракет попадают в цель», — объяснил Михайлов.

Однако, по его словам, российская противовоздушная оборона бессильна против ракет GMLRS.

«Поэтому, если даже завтра Украина получит ATACMS, в первую очередь нужно будет уничтожить, обезвредить российскую противовоздушную оборону. Ракеты GMLRS на это способны. Мы видели уничтожение российской батареи С-300, уничтожение радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому обезвредить российскую противовоздушную оборону — возможно, но я считаю, что это предпосылка применения баллистических ракет типа ATACMS», — рассказал аналитик CIT.

После этого, по его словам, вся оккупированная территория Украины, в том числе Крым, будет в зоне огневого поражения, что даст очень большие возможности.

Ранее американский политолог Рамис Юнус в эфире Радио НВ призвал США дать возможность Украине разбомбить Крымский мост.

А секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ рассказывал, что оккупанты «напряжены» из-за оружия, которое получает Украина от западных партнеров, а потому усилили оборону Крымского моста.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.