«В РФ нервничают из-за успехов ВСУ». Разговор с Даниловым — о полном освобождении Украины и риске появления «черного рынка» оружия в Европе 13 июля, 20:44 Эксклюзив НВ Алексей Данилов на острове Змеиный в августе 2021 года (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Украина вернет все свои территории в пределах границ, определенных в 1991 году, убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

При этом, добавляет он, если Россия добровольно не покинет оккупированные земли, контроль будет восстанавливаться военным путем.

Радио НВ узнало у Данилова, смогут ли ВСУ это сделать без помощи западных партнеров; почему издание Financial Times заговорило о рисках черного рынка оружия в Европе и кто еще, кроме бизнесмена Рината Ахметова, может отказаться от медиаактивов, дабы не попасть в реестр олигархов.

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— Хотелось бы начать с публикации Financial Times с заголовком «НАТО и ЕС встревожены из-за риска контрабанды оружия из Украины». Якобы они, ссылаясь на свои источники, говорят о том, что страны НАТО и ЕС настаивают на более тщательном отслеживании оружия, поставляемого в Украину на фоне опасений, что «уголовные группировки незаконно вывозят его из страны на черный рынок Европы». На чем могут быть основаны эти подозрения?

— Мы сегодня обратили внимание на эту публикацию, она есть в нашем распоряжении, и должны этим вопросом заниматься. Нам не совсем понятны эти намеки, непонятные личности. В данном случае тогда надо называть фамилию, имя, отчество — будет гораздо проще выяснять все эти вещи.

Такие намеки, которые присутствуют в очень важном издании, создают для нашей страны крайне опасную ситуацию, когда без доказательств начинается раздувание той ситуации, которую вы только что озвучили. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы все процедуры получения, хранения, применения были открыты, прозрачны для наших партнеров, потому что они совместно с нами заинтересованы в результате. У нас от них нет никаких тайн.

— Думаю, мы больше всех заинтересованы в результате, потому что у нас горячая фаза войны. И от этого оружия зависит то, как Вооруженные силы Украины могут сопротивляться оккупантам, которые преобладают по количеству техники и личного состава. Были ли какие-нибудь тревожные «колокольчики» от наших партнеров? Они что-нибудь такое спрашивали у вас? Не могла же информация появиться на пустом месте?

— Если внимательно почитать, что там написано, для нас это очень серьезный вызов. Мы должны на него обязательно дать ответ. Мы в ближайшее время пригласим и покажем систему контроля, которая существует в нашей стране. Поверьте, до последней пули все находится под контролем.

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