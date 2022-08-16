Действует в тылу врага. За взрывами под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение — NYT 16 августа, 15:07 Украинское элитное подразделение причастно ко взрывам в Крыму (Фото:Кадр видео Крыминформ)

Украинский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что это подразделение действует в тылу врага.

Больше он не сообщил никаких подробностей.

Газета отмечает, что атаки, в которых использовались силы в тылу врага, подчеркивают изобретательность украинских сил. С самого начала войны они использовали нетрадиционную тактику, пытаясь отразить атаки гораздо более крупной и лучше оснащенной российской армии.

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Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.



Также произошли взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Инфографика: НВ

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