В соцсетях сообщают о новом ЧП в Крыму — видео

18 августа, 15:56
Причины пожара в районе Межводного пока не известны (Фото:v_stus/Twitter)

Причины пожара в районе Межводного пока не известны (Фото:v_stus/Twitter)

В четверг, 18 августа, в соцсетях появилась информация новом чрезвычайном происшествии во временно оккупированном РФ Крыму.

Как сообщается, речь может идти об уничтожении скопления российской военной техники где-то в районе села Межводное в Черноморском районе, однако достоверных данных по этому поводу пока нет.

Видео дня

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Как видно на обнародованном очевидцами видео, с места происшествия в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

https://twitter.com/v_stus/status/1560246795728560128

Какой-либо официальной информации о случившемся там на данное время нет.

Межводное находится в около 160 километрах от линии фронта.

Сообщение о новом ЧП появилось на фоне недавних взрывов на военных объектах РФ в Крыму, в частности, на аэродроме в Новофедоровке Сакского района, воинской части в Джанкойском районе и авиабазе в Гвардейском под Симферополем.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Пожар Война России против Украины

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