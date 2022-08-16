На военной авиабазе возле Симферополя прогремели взрывы — СМИ 16 августа, 13:17 Над поселком Гвардейское видны клубы черного дыма (Фото:in this still image from video obtained by Reuters)

Во вторник, 16 августа на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма прогремели взрывы, видны клубы черного дыма, сообщает Коммерсант.

По информации издания, российские оккупанты «проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов».

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму уже раздавались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

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9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

По данным издания Forbes, в результате взрыва в Крыму было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники.

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