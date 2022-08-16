На военной авиабазе возле Симферополя прогремели взрывы — СМИ

16 августа, 13:17
Над поселком Гвардейское видны клубы черного дыма (Фото:in this still image from video obtained by Reuters)

Над поселком Гвардейское видны клубы черного дыма (Фото:in this still image from video obtained by Reuters)

Во вторник, 16 августа на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма прогремели взрывы, видны клубы черного дыма, сообщает Коммерсант.

По информации издания, российские оккупанты «проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов».

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму уже раздавались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Видео дня

Читайте также:
«Мама, мамочка, теперь уже и Джанкой». Реакция украинцев на взрывы российского склада боеприпасов в оккупированном Крыму

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

По данным издания Forbes, в результате взрыва в Крыму было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники.

https://www.youtube.com/watch?v=IIi8s5hbSUs
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Взрыв Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Признаки краха: Доходы российского бюджета от продажи природного газа резко сокращаются (Фото:Коллаж НВ)
РФ окажется в глубочайшей дыре /
Как Путин уничтожил собственное энергетическое оружие, — интервью НВ
16 августа, 13:02
Геополитика
Пять лучших авто до $10 тыс. (Фото:Car and Driver)
Некоторые любят посвежее /
Пять лучших б/у авто до $10 тыс. возрастом до пяти лет
16 августа, 07:00
Выбор авто
Многие семейные проблемы не являются основанием для развода (Фото:engin akyurt/Unsplash)
Любовь победит /
Семь причин, из-за которых ваш брак «трещит по швам». И вот как все исправить
15 августа, 21:00
Счастье
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X