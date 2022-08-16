На авиабазе в Гвардейском находилось 24 российских самолета — Belingcat

16 августа, 15:32
Поселок Гвардейское, Симферопольский район (Фото:Крым.Реалии)

Поселок Гвардейское, Симферопольский район (Фото:Крым.Реалии)

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сообщил, что на авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района находилось 24 российских самолета.

У себя в Twitter он написал, что на авиабазе было 12 самолетов СУ-24М и 12 самолетов Су-25СМ.

https://twitter.com/christogrozev/status/1559483340268371970

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Видео дня

Также произошли взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Симферополь Самолеты Российские самолеты Война России против Украины

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