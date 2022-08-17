«Добровольно или нет — не существенно». Крымский мост наносит вред экологии полуострова, поэтому должен быть уничтожен — Подоляк

17 августа, 15:55
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Крымский мост наносит ущерб экологии полуострова, поэтому должен быть уничтожен, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«В международном праве зафиксировано: Крым – это Украина. Поэтому этот мост — банальный объект незаконного строительства, разрешения на сооружение которого Украина не давала», — написал он в Twitter.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1559868813629431808

По его словам, мост наносит ущерб экологии полуострова, а потому должен быть демонтирован.

«Добровольно или нет – не существенно», — заявил он.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ сообщал, что Россия очень тщательно охраняет Крымский мост.

«У них почти каждый день проходят учения. Количество ПВО, которое они поставили по охране этого объекта, просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которым располагают наши войска», — говорил Данилов.

О вероятности того, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту, стали писать СМИ и сообщать военные эксперты после того, как на оккупированном полуострове произошла серия взрывов на военных объектах РФ.

9 августа несколько взрывов прогремело на военном аэродроме Саки, в результате чего, по разным оценкам, было уничтожено 8−9 российских самолетов.

https://www.youtube.com/watch?v=giODGUl1jzs&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крымский мост Михаил Подоляк Война России против Украины

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