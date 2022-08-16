В Крыму под Джанкоем горит российская военная часть и взрывается склад боеприпасов — Чубаров

16 августа, 08:04
Рефат Чубаров сообщает о пожаре в воинской части в поселке Азовское в Крыму (Фото:Кадр видео Крыминформ)

Рефат Чубаров сообщает о пожаре в воинской части в поселке Азовское в Крыму (Фото:Кадр видео Крыминформ)

В оккупированном Крыму слышны взрывы и возник масштабный пожар в Джанкойском районе.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что горит российская военная часть в поселке Азовское.

«Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа», — написал Чубаров.

Видео дня

Он добавил, что попали в хранилище боеприпасов, «звуки от взрывов далеко прокатываются по степи».

В Сети также появились видео пожара на территории трансформаторной подстанции.

Так называемые оккупационные «власти» пока никак не прокомментировали инцидент.

https://www.youtube.com/embed/lm8t32THPG8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Рефат Чубаров Боеприпасы Военная часть Джанкой Война России против Украины

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