Стукачество и страх диверсантов. Жители Крыма рассказывают, как живет и чего опасается полуостров после взрывов на военных объектах 18 августа, 17:24 Эксклюзив НВ Череда взрывов в Крыму добила и без того низкий туристический сезон на полуострове (Фото:Reuters)

Рост цен, бегство туристов и страх новых «прилетов» — крымчане рассказали НВ о жизни на оккупированном полуострове после череды взрывов на российских стратегических объектах

Август в аннексированном Крыму начался нервно и громко: сначала 9-го серия мощных взрывов прогремела на российской авиационной базе Саки, а уже 16-го последовали пожар на трансформационной станции и детонация боеприпасов на складах под Джанкоем, а также взрывы над авиабазой в поселке Гвардейское под Симферополем.

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По мнению военных экспертов, весь этот фейерверк стал результатом ювелирной работы спецподразделений ВСУ, в результате чего удалось уничтожить с десяток вражеских самолетов и важные стратегические объекты оккупантов. Несмотря на то, что российские власти продолжают называть случившееся ситуативными ЧП, череда «хлопков» посеяла настоящую панику среди гражданских — видео бегущих в ужасе туристов стали вирусными в интернете, а на Крымском мосту образовались часовые пробки.

НВ поговорил с жителями оккупированного полуострова об особенностях этого курортного сезона и жизни самих крымчан после обострения ситуации.

Валерия, работает в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса в Евпатории

«В прошлом году в Крыму был один из лучших туристических сезонов с момента оккупации, в основном за счет притока обеспеченных туристов и представителей среднего класса. Тогда брони в небольшие отели были полностью раскуплены загодя.

Но обеспеченный турист привык летать на самолетах, потому в этом году его очень мало. В июне отели были фактически пусты, в июле — заполнены лишь на 30%. Все-таки для обеспеченного туриста безопасность играет роль, потому брони в гостинице начали снимать со словами: «Мы боимся, поедем в Сочи». Лишь к началу августа почувствовали, что сезон пошел: заполняемость достигала 80−90%, а количество людей на улицах и в ресторанах увеличилось. Правда, частично за счет раненных российских вояк. Они, как правило, настойчиво спрашивали про экскурсионные льготы, а потом семенили за самым дорогим кофе.

Но так было до взрыва в Новофедоровке. Поскольку поселок находится близко к Евпатории, сначала к нам оттуда ринулся поток испуганных отдыхающих, а уже к концу недели пошел спад туристов. Теперь отдыхающие стали постепенно разъезжаться, а новых не прибавляется. Например, моя подруга должна была приехать из Москвы погостить, но в свете произошедшего поездку отменила.

Туристы также рассказывают нам о длинных пробках на Крымском мосту. Причем сейчас они тянутся с обеих сторон, потому что военные очень дотошно проверяют документы и обыскивают автомобили с особым усердием.

Уже 12 августа коллеги из Новофедоровки и Сак жаловались, что их запланированные группы разбежались — испугались, что «прилетит», потому как в этот день РФ отмечала День ВВС. Тут в Крыму люди уже тоже начинают ориентироваться на знаковые даты. Но, несмотря на накаленную обстановку, сами местные все-таки пока массово не уезжают — в сельской местности много хозяйств, и люди опасаются за свои дома.

Родители моей подруги из Азовского после взрывов в Джанкое прыгнули в автомобиль и в чем были без документов выехали из поселка, а назад вернуться уже не смогли. Военные оцепили периметр, объявили эвакуацию и тех, кто хотел вернуться за родными, не пускали. Потому люди начали пробираться домой полями. То есть это история о том, что сначала паника выбивает, и ты начинаешь убегать, но приходишь в себя и понимаешь, что долго без дома не продержишься.

Теперь паники нет, но режим ожидания активирован: мы понимаем, что нужно быть аккуратными и находиться подальше от потенциальных точек «прилета». В селах нет воздушных тревог, но есть громкоговорители, которые напоминают, что тут желтая зона с повышенной опасностью. Но и там уже появляются слухи, которые рождают недоверие. К примеру, шепчутся о том, что хоть на опубликованных фото из Симферополя и видно лишь выбитые окна и разбросанные бумажки, на самом деле здание разбито в щепки с обратной стороны.

В таких обсуждениях важно держать рамки: в Крыму сейчас сильно развито стукачество, особенно по селам. Например, на нашей улице живут четыре семьи, которые откровенно рассуждают на эти темы и придерживаются проукраинской позиции. И вот один сосед абсолютно неприкрыто позвонил в ФСБ с доносом. Благо, первый выезд обычно предупредительный, потому все обошлось. Но на карандаш соседей взяли.

Абсолютно непоколебимыми и безмятежно спокойными в нынешней ситуации остаются только «ватные» товарищи, которые ориентируются на телевизор. Эти никуда не уезжают и все время твердят, что все будет хорошо, и верят в победу. Или, как любит говорить моя 70-летняя соседка: «Я Путину верю больше, чем себе!».

Тем временем зарабатывать тут становится все труднее. Сейчас сельхоз продукция стоит копейки, ведь жителям оккупированной Херсонской области теперь некуда везти фрукты и овощи. Потому они везут их в Крым и демпингуют настолько, что порой становится жалко местных фермеров: 15 рублей (около 9 грн.) за килограмм помидор, для выращивания которых нужно много времени, сил и недешевых удобрений.

На рынки часто приезжают машины с херсонскими номерами. Им нужно не только продать добро, но и скупить в магазинах дефицитные дома муку и сахар. Вот эти, как и остальные продукты, подскочили в цене еще с февраля. Мой знакомый на СТО придерживает запчасти про запас, потому что трудно представить, по какой цене их можно будет продать уже завтра.

Ситуация сейчас настолько динамично меняется, что, уехав даже на пару дней отсюда, домой ты можешь вернуться в совершенной другой Крым".

Марина, владельца гостиницы в Партените

«В районе Ялты относительно спокойно, но автобусов ходит мало, и приезжающие берут такси, а те взвинтили цены в два раза. Например, через Керченский мост до Севастополя уже не доехать, меньше, чем за 5 тыс. рублей (3 тыс. грн.). въезде в Крым со стороны моста. Одновременно пошла волна отказов от бронирования номеров.

А местные только и переписываются в чатах о том, как гудят самолеты в небе и летят в сторону Херсона. Говорят, что зрелище жутковатое.

О взрывах на аэродроме и других инцидентах люди говорят, что «на 200% диверсия». Мол на местах до сих пор находятся бывшие украинские чиновники, которые «уже гимн Украины повторяют».

При этом пугают друг друга диверсантами, например, что в Крым проникла группа украинских диверсантов, состоящая из двадцати человек. При этому диверсанты якобы ведут себя странно — прячутся в катакомбах, гуляют по пляжам в кроссовках, со всеми общаются, а еще у них кнопочные телефоны, катаются на старенькой модели автомобиля Ланос. Не спрашивайте, причем тут Ланос — народное творчество и не такие картинки выдаст.

Все это создает напряжение в обществе. Люди поглядывают в сторону Керченского моста. Так на сайтах по продаже автомобилей в Крыму куча таких объявлений: «Срочно продам авто в связи с переездом».

Цены на недвижимость остановились, хотя пока и не падают. Однако, уже полно тех же объявлений о продаже бизнеса, например, продаются небольшие гостиницы, пансионаты. Наверное, массового бегства пока нет, но такие настроения витают в воздухе".

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