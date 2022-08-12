Истребители и бомбардировщики. В Пентагоне рассказали, какая техника РФ была уничтожена на аэродроме в Крыму 12 августа, 21:26 9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В Пентагоне рассказали, какие российские самолеты были уничтожены во временно оккупированном Крыму на аэродроме Саки.

Данные с закрытого брифинга Пентагона опубликовал в Twitter журналист Foreign Policy Джек Детч.

По данным США, на этой неделе в Крыму были уничтожены:

несколько российских истребителей;

истребители-бомбардировщики;

самолеты-разведчики;

склады с боеприпасами.

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9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

По данным издания Forbes, в результате взрыва в Крыму было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники.

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