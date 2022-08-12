Истребители и бомбардировщики. В Пентагоне рассказали, какая техника РФ была уничтожена на аэродроме в Крыму

12 августа, 21:26
9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В Пентагоне рассказали, какие российские самолеты были уничтожены во временно оккупированном Крыму на аэродроме Саки.

Данные с закрытого брифинга Пентагона опубликовал в Twitter журналист Foreign Policy Джек Детч.

По данным США, на этой неделе в Крыму были уничтожены:

  • несколько российских истребителей;
  • истребители-бомбардировщики;
  • самолеты-разведчики;
  • склады с боеприпасами.

Видео дня

https://twitter.com/JackDetsch/status/1558138306185121792
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9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

По данным издания Forbes, в результате взрыва в Крыму было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники.

https://www.youtube.com/embed/xaOq2Bu59vE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Российская агрессия Саки Пентагон

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