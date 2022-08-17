Украина стоит минимум за тремя взрывами в оккупированном Крыму — CNN

17 августа, 17:31
На спутниковом снимке последствия взрывов на авиабазе Саки в Крыму, 10 августа 2022 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

На спутниковом снимке последствия взрывов на авиабазе Саки в Крыму, 10 августа 2022 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Украина стоит за по меньшей мере тремя взрывами в оккупированном РФ Крыму — на авиабазе Саки, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском, сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник среди украинских официальных лиц.

CNN пишет, что их собеседник передал им «внутренний правительственный отчет».

По данным канала, в докладе авиабаза Саки описана как тяжелая, но разовая потеря для военной инфраструктуры российских оккупантов в Крыму, а последующие атаки — как доказательство систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по оккупированному полуострову. Официально Украина не подтверждала причастность к взрывам.

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Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

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Инфографика: НВ

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение.

По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, на авиабазе в поселке Гвардейское находилось 24 российских самолета. Издание Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей сообщило, что взрыв мог произойти в казарме в военном городке.

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9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских самолетов.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Саки CNN Джанкой Деоккупация Крыма Взрывы боеприпасов Война России против Украины Новофедоровка

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