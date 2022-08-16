В оккупированном Крыму снова взрывы: что известно о «точном попадании» по складу боеприпасов и воинской части под Джанкоем — онлайн 16 августа, 09:28 Скриншот видео взрывов на складе боеприпасов (Фото:chp_crimea / Телеграм)

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое — пожар на трансформаторной станции.

Первым информацию о взрывах в поселке Азовское (до 1944 года Калай /Qalay) сообщил и подтвердил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, речь идет о «точном попадании по воинской части орков».

Видео дня

Момент одного из взрывов попал на видео.

Кроме того, в российских пабликах сообщают о пожаре на трансформаторной станции в самом Джанкое.



Это уже второй инцидент в Крыму за последние 8 дней: 9 августа оккупированный полуостров охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Тогда оккупационные «власти» Крыма назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове.

НВ следит за развитием событий вокруг ситуации под Джанкоем.



Взрывы в районе Джанкоя 16 августа — что известно

09:27 «Демилитаризация в действии»: в Офисе президента Украины прокомментировали взрывы в Крыму

«Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и преступников. Демилитаризация в действии », — написал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины.

09:20 Не взрывы, а «возгорание»: версия Минобороны РФ о ЧП в Джанкойском районе

Минобороны России обнародовало официальную версию об утренних взрывах в Джанкойском районе Крыма. По версии ведомства, «в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей».

09:15 Взрывы не только в Крыму: в Мелитополе подорвали подстанцию, остановлено вещание пропагандистского ТВ

Во вторник утром во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) в результате нескольких взрывов был поврежден транзитный кабель, после чего остановилось вещание российского телевидения, сообщил мэр города Иван Федоров.

«В 7:00 в Мелитополе зафиксировано 2 взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации поврежден транзитный кабель», — написал он в телеграм-канале.



«Как ни пытается российская пропаганда „промыть мозги“ нашим жителям — у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления — обезвреживают все рашистское», — подчеркнул мэр города.



09:10 В российских пабликах появляются все новые видео взрывов в Джанкойском районе

«Горит склад рядом с моим домом, сегодня я на работу не выйду. Взрывами повыбивало окна в моем доме. Потушить не могут» — комментирует съемку женщина.

08:50 Первое официальное сообщение оккупационных «властей»: взрывы объяснили "детонацией боеприпасов", из поселка Майское эвакуируют людей

«Детонация боеприпасов произошла на севере Крыма, сообщила администрация поселения. Жителей населенного пункта Майское эвакуируют из-за инцидента», — говорится в сообщении российского государственного агентства ИТАР-ТАСС.

08:36 Второй утренний инцидент в Крыму — пожар на трансформаторной станции

«Источники Крыминформа в экстренных службах эту информацию подтверждают. Официальных комментариев, кроме того, что „глава“ Крыма отправился на место происшествия, до настоящего времени не поступало», — говорится в сообщении агентства Крыминформ.



08:30 Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов срочно отправился в село Майское Джанкойского района, расположенного в 1 километре от поселка Азовское, где раздаются взрывы.



Об этом сообщил Рефат Чубаров.

08:20 «Попали в склад боеприпасов, звуки взрывов раскатываются далеко по степи» — Чубаров

Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что кроме воинской части зафиксировано попадание в российский склад боеприпасов, поэтому взрывы раздаются уже некоторое время.

Поселок Азовское Джанкойского района отмечен меткой на карте / Инфографика: Google Maps

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.