У Украины нет ограничений по поводу ударов по вражеским позициям в Крыму — Резников

17 августа, 12:18
Украина может наносить удары по российским позициям в Крыму (Фото:Reuters)

Украина может наносить удары по российским позициям в Крыму (Фото:Reuters)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины нет ограничений на поражение российских военных объектов в оккупированном Крыму.

В интервью Голосу Америки он отметил, что у Украины есть договоренность с США не использовать предоставленное западное оружие для ударов по России.

Однако эта договоренность не касается оккупированных Россией территорий.

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Резников также выразил надежду, что США примут политическое решение о предоставлении ВСУ ракет ATACMS с дальностью 300 километров. Этого хватит, чтобы поражать цели на всех оккупированных территориях, а также в приграничных областях РФ.

С начала августа в оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов на российских военных объектах. Украина официально не заявляла о своей причастности к ним. Однако западные СМИ со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщали, что взрывы стали результатом работы элитного украинского подразделения.

Так, 9 августа несколько взрывов прогремело на военном аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка, в результате чего, по разным оценкам, было уничтожено 8−9 российских самолетов.

https://www.youtube.com/embed/QnSDy7XcX9w
Инфографика: НВ

16 августа в Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

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https://www.youtube.com/embed/VKkv-rFGVaM

Также произошли взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Крым Алексей Резников Война России против Украины

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