После взрывов в Крыму командование РФ озабочено ухудшением безопасности на полуострове — Минобороны Британии 17 августа, 11:09 После серии взрывов в Крыму ухудшилась безопасность (Фото:REUTERS/Stringer)

По информации Министерства обороны Великобритании, после недавних взрывов в оккупированном Крыму командование РФ, скорее всего, озабочено очевидным ухудшением безопасности на полуострове.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 16 августа под Джанкоем на севере Крыма взорвался склад боеприпасов. Там же были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция.

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Кроме того, по сообщениям российских СМИ, дым поднимался у авиабазы в Гвардейском в центре Крыма.

В британском Минобороны напомнили, что в Джанкое и Гвардейском расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму. Джанкой также является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины.

«Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов», — говорится в сообщении.

16 августа в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Также произошли взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Украина официально не заявляла о своей причастности ко взрывам в Крыму. Однако западные СМИ со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщали, что они стали результатом работы элитного украинского подразделения.



Инфографика: НВ

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