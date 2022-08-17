«Украина разоблачает блеф Кремля». Мировые СМИ — о значении «хладнокровных и ярких» ударов по целям РФ в Крыму и ответных угрозах Москвы 17 августа, 12:54 Сюжет Эксклюзив НВ Столб дыма после взрывов в Джанкойском районе Крыма, 16 августа 2022 (Фото:@RoksolanaKrim / Twitter)

Вторая за неделю серия взрывов в Крыму убедила мировые СМИ в том, что Украина способна организовывать эффективные атаки в глубоком тылу российских войск — бросая вызов не только их логистике, но и самой идеологии режима РФ.

После событий 16 августа — взрывов на военной базе РФ в Джанкойском районе, пожара на трансформаторной станции в самом Джанкое и вероятных взрывов на аэродроме в поселке Гвардейский под Симферополем — влиятельные западные издания анализируют последствия такой стратегии украинских сил. Они также задаются вопросом о том, какими новыми преступными ударами может ответит Россия и указывают на угрозы, звучавшие ранее с российской стороны и вновь озвученные после взрывов в Крыму.

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НВ собрал выдержки из нескольких свежих материалов мировых СМИ.

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The Wall Street Journal констатирует, что очередные взрывы в Крыму «знаменуют новую фазу усилий Киева по ослаблению сил Москвы», а также демонстрируют способность Украины и далее поражать цели в тылу войск РФ.

После того, как в 2014 году российские войска почти без боя отобрали Крым у Украины, Владимир Путин не раз заявлял, что полуостров будет всегда принадлежать Москве, пишет издание. Однако восемь лет спустя взрывы на российской авиабазе и складе боеприпасов в Крыму «продемонстрировали уязвимость Москвы и превратили полуостров в новое поле битвы» в войне РФ против Украины, подчеркивает новые реалии WSJ.

По словам высокопоставленных источников издания в Киеве, эти события стали результатом украинских атак, в частности взрывы в районе Джанкоя 16 августа — следствием действий диверсантов, уточнил один из собеседников газеты.

Издание также поясняет, что краткосрочная цель Украины — не вернуть себе Крым, а подорвать способность России вести войну на юге и востоке Украины, поскольку на полуострове расположены крупные российские базы, и Крым играет важную роль в снабжении войск РФ в других украинских регионах. Такие атаки являются частью более широкой стратегии Украины, включающей использование предоставленных Западом систем РСЗО для поражения тыловых российских складов боеприпасов, командных пунктов и мостов.

Одна из задач, по словам украинских источников WSJ — избежать прямого столкновения с российскими войсками, но вместо этого вытеснить их с территорий, захваченных в первые дни войны. Херсон — ключевая начальная цель в этих усилиях.

«Эта стратегия оставляет россиянам целый „букет“ весьма плохих вариантов, но в итоге приведет к тому, что они будут вынуждены покинуть западный берег Днепра, — считает Фредерик Каган, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, аналитического центра в Вашингтоне. — Вопрос только в том, когда и какой ценой».

И хотя такая стратегия ВСУ требует времени, однако и чиновники, и аналитики утверждают, что для Украины это лучший способ победить более сильного врага. Каган призывает американскую аудиторию «проявить терпение» по отношению к Украине, которая не может достичь военного паритета с РФ в войне один-на-один. «Медленнее — лучше [для ВСУ], потому что тогда украинцы несут меньшие потери», — поясняет он.

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