Взрывы под Джанкоем стали серьезным ударом по логистике армии РФ: оценки ISW и карта боевых действий

17 августа, 08:15
В районе станции Азовская под Джанкоем, где прогремели взрывы, оккупанты пытаются починить поврежденные железнодорожные пути (Фото:REUTERS/Stringer)

В районе станции Азовская под Джанкоем, где прогремели взрывы, оккупанты пытаются починить поврежденные железнодорожные пути (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрывы на военной базе РФ и трансформаторной подстанции в районе Джанкоя в оккупированном Крыму нанесли значительный ущерб российским ресурсам и серьезно нарушили логистику российской армии.

Об этом в своей новой сводке за 16 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Его специалисты напоминают, что российские войска использовали Джанкой в ​​качестве железнодорожного узла для переброски войск и техники в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, включая Мелитополь. Кроме того, российские власти временно приостановили пассажирское железнодорожное сообщение из России в Крым после вчерашней серии взрывов.

Видео дня

Читайте также:

Поврежденные после взрывов железнодорожные пути на станции Азовская под Джанкоем, где РФ недавно сконцентрировала войска и боеприпасы для войны против Украины (Фото:REUTERS/Stringer) День новых «детонаций» в Крыму: под Джанкоем после взрывов на складе боеприпасов блокирован ж/д узел, под Симферополем взрывы на авиабазе

ISW напоминает, что Крым является суверенной территорией Украины, а значит возможный удар ВСУ по логистическим объектам армии РФ на полуострове «не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами» в отношении использования поставленного оружия. Эксперты института не видят признаков того, что украинские силы использовали поставленное Соединенным Штатами оружие для недавних ударов по Крыму, и считает «маловероятным» такой вариант, поскольку цели находятся далеко за пределами досягаемости переданных Киеву американских систем.

«Атаки на российские позиции в Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью последовательного контрнаступления Украины, направленного на восстановление контроля над западным берегом Днепра», — пишут аналитики ISW, напоминая что российские линии снабжения, которые тянутся из Крыма, «напрямую поддерживают российские силы на материковой части Украины, в том числе в западных районах Херсонской области». Поэтому стремление Украины сделать целью наземные пути сообщения армии РФ, ее тыловые и вспомогательные ресурсы в Крыму «согласуется с украинскими контрнаступательными действиями, которые нацелены также на мосты через Днепр и российские элементы тылового обеспечения в оккупированной Херсонской области». Конечным результатом этой кампании, скорее всего, будет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак, делает вывод Институт изучения войны.

Специалисты ISW также считают, что стратегические цели России в Украине остаются неизменно максималистскими: добиться смены власти в Киеве и обеспечить территориальный контроль РФ над большей частью Украины. Однако в публичном пространстве Кремль продолжает попытки исказить эти цели. Так, в своей речи на форуме Армия-2022 15 августа Владимир Путин не обмолвился о территориях Украины за пределами Донбасса, описывая цели войны России, что резко контрастирует с ранее заявленным стремлением к «денацификации» и «демилитаризации» всей Украины. Слова Путина также расходятся с действиями российской армии, которая уже оккупировала и пытается присоединить к РФ части Херсонской и Запорожской областей.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

  • российские войска провели наземные атаки вдоль восточного фронта, но не смогли продвинуться к северо-западу от Славянска и восточнее Северска;
  • армия РФ начинает новые наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка;
  • российские силы вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонской области;
  • в Минобороны России заявили, что украинские силы в Никополе якобы «готовят провокации» на Запорожской АЭС — что, вероятно, на самом деле является информационной подготовкой российских войск к дальнейшим обстрелам Никополя или к провокациям самой РФ;
  • появились сообщения, что чеченские подразделения передислоцируют в Херсонскую область для задержания российских военных-дезертиров;
  • российские силы с трудом набирают солдат даже на условно «безопасные и престижные должности».

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Карта боя Армия России Карта военных действий Российская армия Джанкой Оккупация Крыма Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Количество пятен на Солнце подсказывает ученым уровень активности нашей звезды. Общий цикл солнечной активности разбит на отрезки по 11 лет. (Фото:NASA/SDO)
Ты чего молчишь? /
«Кризис среднего возраста» соседней звезды поможет ученым разгадать почти 400-летнюю загадку Солнца
16 августа, 20:03
Научпоп
Попробуйте сочетать оксфордскую рубашку с кожаным жакетом, как супермодель Эльза Хоск (Фото:instagram.com/hoskelsa)
Хит на все случаи /
Шесть способов, как интересно стилизовать самый сдержанный предмет гардероба
16 августа, 19:35
Красота и мода
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Появляется шанс заработать, но не поддавайтесь иллюзиям

Прежде всего, я имею в виду украинцев, которые в свое время инвестировали в разные национальные активы, а теперь не знают, как от них избавиться, пусть с убытком

16 августа, 16:10
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X