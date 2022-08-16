Снаряды со взорвавшейся под Джанкоем базы ВС РФ разбросало по округе — видео 16 августа, 15:46 Российские снаряды валяются прямо на дороге (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

В результате взрывов на территории воинской части ВС РФ под Джанкоем в оккупированном Крыму хранившиеся там снаряды разбросало по округе.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео очевидцев.

На них видно, что крупнокалиберные боеприпасы российской армии валяются прямо на дороге, что создает огромную угрозу для проезжающих по ней автомобилей.

Видео дня

«А мы в очередной раз напоминаем всей той вате, которая оккупировала украинский Крым, что пока еще двигаться по крымскому мосту в сторону вашего любимого болота есть возможность. Безопасная возможность, но это не точно», — прокомментировали ситуацию в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Утром 16 августа на территории российской воинской части в районе Джанкоя произошла серия взрывов.

Сначала в минобороны РФ утверждали, что причиной стало якобы случайное возгорание, однако позже заявили, что речь идет о «диверсии».

По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

Кроме того, параллельно с этим под Джанкоем загорелась трансформаторная станция.

При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены минимум девять российских самолетов.

За этим послендовала первая волна массового бегства россиян с оккупированного ими украинского полуострова.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.