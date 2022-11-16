На территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей самую мощную атаку РФ с начала войны — AP 16 ноября, 08:29 Место попадания ракеты по территории Польши во время массированной атаки РФ по Украине (Фото:НВ)

На территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, которую выпустили, чтобы сбить российскую ракету, сообщает AP со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным собеседников издания, предварительные оценки указывают на то, что ракета была выпущена по приближающейся российской ракете во время массированной атаки страны-агрессора на объекты критической инфраструктуры по всей Украине.

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Американские чиновники говорили на условиях анонимности, так как не уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

В то же время, эти оценки противоречат более ранней информации о том, что ракеты РФ пересекли границу Польши.

Вечером 15 ноября появилась информация, что две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

В МИД Польши официально подтвердили, что на территории страны упала ракета российского производства. Польское ведомство вызвало посла РФ.

Президент США Джо Байден был более осторожен в своих оценках. Он заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Из-за инцидента Байден созвал «чрезвычайную» встречу лидеров G7 и НАТО в Индонезии.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.



















