Стало известно об одном погибшем в результате удара РФ по Киеву

15 ноября, 17:03
Поделиться:
Cпасательно-розыскные работы продолжаются (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Cпасательно-розыскные работы продолжаются (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В результате российского ракетного удара по Киеву минимум один человек погиб.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего», — пишет он.

Кличко добавил, что спасательно-розыскные работы продолжаются.

Видео дня

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Россия начала применять ракеты 2022 года. О чем это говорит?

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.

В Киеве ракеты попали в два жилых дома в центре города в Печерском районе. Несколько ракет сбила ПВО.

https://www.youtube.com/embed/KdG1lEuDp4w
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Войска РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X