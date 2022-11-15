Стало известно об одном погибшем в результате удара РФ по Киеву 15 ноября, 17:03 Cпасательно-розыскные работы продолжаются (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В результате российского ракетного удара по Киеву минимум один человек погиб.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего», — пишет он.

Кличко добавил, что спасательно-розыскные работы продолжаются.

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Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.

В Киеве ракеты попали в два жилых дома в центре города в Печерском районе. Несколько ракет сбила ПВО.