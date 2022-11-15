Стало известно об одном погибшем в результате удара РФ по Киеву
Cпасательно-розыскные работы продолжаются (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В результате российского ракетного удара по Киеву минимум один человек погиб.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего», — пишет он.
Кличко добавил, что спасательно-розыскные работы продолжаются.
Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.
В Киеве ракеты попали в два жилых дома в центре города в Печерском районе. Несколько ракет сбила ПВО.