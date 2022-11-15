Российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях 15 ноября, 17:00 Спасатели на месте ракетного удара, 31 октября (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Ровно, Харькове и Хмельницком.

Городской голова Ровно Александр Третяк заявил, что некоторые части города остались без электроэнергии.

«Ровно! Удар по объекту критической инфраструктуры! Некоторые части города без электроэнергии», — написал он в Telegram.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах по объектам критической инфраструктуры.

«О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро», — написал он в Telegram.

Также глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий заявил в Telegram о двух прилетах по Хмельницкой ТГ.

«В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение», — написал он.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил, что есть «прилет» в Кременчугском районе.

«Объект инфраструктуры. Находитесь в укрытиях», — написал он.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры Винницкой области.

Кроме того, оккупанты ударили в объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе.

«Вражеские ракетные удары не прошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе», — написал глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович.



Страна-агрессор ударила и по объекту энергетической инфраструктуры в Волынской области.

«Волыняне, к сожалению, имеем попадание по объекту энергетической инфраструктуры в районе Ковеля. Информацию о пострадавших выясняем. На месте работают соответствующие службы», — написал глава области Юрий Погуляйко.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района.

«Есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах», — написал он.

Во вторник, 15 ноября, в Украине объявлена масштабная тревога. Сообщается о взрывах Киева и работе ПВО в областях.

В Печерском районе столицы попадание, по предварительной информации, в три жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом.