Куда целила Россия. Главные последствия самого масштабного удара РФ по Украине, который оставил без света 7 млн домохозяйств в 17 областях 15 ноября, 19:39 Сюжет Пострадавший жилой дом в Киеве (Фото:REUTERS/Oleksandr Gusev)

Ракетный удар по Украине, который Россия нанесла 15 ноября, стал самым масштабным с начала вторжения. По территории Украины было выпущено около 100 ракет, основными целями стали объекты критической инфраструктуры во многих областях Украины.

Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере Украины, всего повреждено 15 объектов инфраструктуры, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

В Киеве в результате российских обстрелов произошли пожары в нескольких жилых многоэтажках — по предварительным данным, в результате попадания обломков сбитых ракет.

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«Основными целями этих обстрелов являются объекты критической инфраструктуры — это наши ТЭЦ и подстанции. Большое количество попаданий в подстанции 330 кВ. Есть большое количество сбитых ракет. В Киеве, например, обломки таких ракет повредили [дома], произошел пожар двух пятиэтажек в центре Киева», — сообщил в эфире Радио НВ советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

По данным ОП, силы ПВО сбили около 70 из примерно 100 ракет, выпущенных по Украине. «Оккупанты превзошли 10 октября, тогда было 84 ракеты, здесь уже есть 100 ракет», — отметил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Воздушная тревога из-за массированного обстрела РФ длилась около четырех часов.

В результате обстрелов по состоянию на вечер 15 ноября зафикисрованы отключения электроэнергии в столице и 17 областях: Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Всего отключено более 7 млн абонентов, сообщили в ОП.

НВ рассказывает о последствиях попаданий российских ракет после обстрела 15 ноября.

Масштабный обстрел Украины 15 ноября: куда попали российские ракеты

Киев

По данным ГСЧС, в Печерском районе Киева обломки сбитых ракет попали в два жилых дома. Также падение обломков зафиксировали в Оболонском районе — там они попали в заброшенные здания.

Известно о гибели как минимум одной женщины: ее тело нашли на месте попадания в пятиэтажку в Печерском районе Киева.

КГГА сообщала, что над столицей были сбиты по меньшей мере четыре ракеты.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице без света осталось минимум половина жителей.

«В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании», — подтвердил слова мэра Кирилл Тимошенко.



Киевская область

Повреждены, по меньшей мере, 10 жилых домов из-за атаки РФ в одном из районов Киевской области, сообщил глава полиции Киевской в области Андрей Небытов.

«В то же время, благодаря успешной работе сил ПВО пострадавших среди гражданского населения нет», — добавил он.

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Днепропетровская область

Ракеты попали в объект энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. «Там серьезные разрушения. Из-за массированного вражеского удара ситуация в энергосистеме сложная», — сообщил председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. Из-за ракетных ударов в некоторых районах города отключилось электроснабжение, сообщает Суспільне Дніпро.

" В Криворожском районе на четырех шахтах под землей застряли около 500 шахтеров. Пока наши спасатели поднимают их, думаю, в течение нескольких часов все они будут подняты на землю", — сообщил Кирилл Тимошенко.



По данным Резниченко, военные из воздушного командования Восток сбили над Синельниковским и Криворожским районами Днепропетровской области три ракеты.

Львовская область

РФ поразила объект критической энергетической инфраструктуры в области.

Львов практически полностью остался без электроэнергии после ракетных ударов РФ. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.



По его словам, ситуация в областном центре очень сложная.



«80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Наши коммунальщики уже запускают дизель-генераторы», — подчеркнул Садовый. В результате атаки российских кафиров один человек был тяжело ранен, его прооперировали медики. Больница в тот момент работала на генераторах.

Части Яворивского, Золочевского и Червоноградского районов Львовской области также остались без электроэнергии, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В результате ударов по территории Львовской области мобильные операторы ограничили работу некоторых сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию и обеспечить возможность совершать звонки.



Волынская область

В Ковельском районе Волынской есть попадание по объекту энергетической инфраструктуры, информацию о потерпевших выясняют, сообщил руководитель ОВА Юрий Погуляйко. Он предупредил о возможных перебоях с электроснабжением на территории области.



Винницкая область

Есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области.

Из-за последствий ракетного удара в Виннице обесточена одна из водопроводных насосных станций города, сообщил Винницкий городской совет со ссылкой на данные Винницаоблводоканала.



«Из-за возможных перебоев с электроэнергией всех винничан призывают срочно позаботиться о запасе воды», — говорится в сообщении

Хмельницкая область

В Хмельницкой области зафиксировано два «прилета», в части города Хмельницкого нет света, сообщил председатель ОВА Сергей Гамалий.

«Есть 2 прилета по Хмельницкой территориальной общине. В части Хмельницкого отсутствует электроснабжение», — сообщил Гамалий.



Ровенская область

РФ нанесла ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в Ровно, некоторые части города без электроэнергии, сообщил мэр Александр Третяк.

По данным главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, после ракетного удара по Ровно, по предварительным данным, жертв нет.



Кировоградская область

В Кировоградской области зафиксировали два попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе области, пострадавших нет, сообщил руководитель ОВА Андрей Райкович.

Харьковская область

В Харькове мэр города Игорь Терехов подтвердил «прилеты» по объектам критической инфраструктуры. Была остановлена работа наземного электротранспорта и метро.

Также россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Чугуевского района. «Есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

В целях недопущения паники и мародерства в ночное время суток будет увеличено количество патрулей полиции. Автомобили полиции будут двигаться с маячками.



Полтавская область

РФ попала в объект инфраструктуры в Кременчугском районе, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Житомирская область

Войска РФ нанесли два ракетных удара по энергетической инфраструктуре Житомира, сообщил городской голова Сергей Сухомлин. Город остался без света.

Энергетики работают, работает ГСЧС. Пока в городе нет света", — сказал Сергей Сухомлин.