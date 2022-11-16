Трагедия на территории страны — члена НАТО. Все последствия падения ракеты на востоке Польши, реакция Варшавы, США и Альянса — онлайн 16 ноября, 08:57 Место падения ракеты в польском Пшеводуве (Фото:REUTERS)

Гибель двух человек в приграничном районе Польше после того, как 15 ноября во время массированного обстрела Украины туда упала ракета — предположительно, российского производства — стала новым витком эскалации развязанной РФ войны.

По данным польских властей, около 15:40, когда Россия наносила самый массированный ракетный удар по Украине с начала вторжения, в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета. МИД Польщи позже заявил, что она была "российского производства". Пшеводув расположен примерно в 5 км от границы с Украиной.

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В результате погибли два гражданина Польши: польские СМИ сообщали, что ракета упала на территории фермы, на фото и видео с места событий видна большая воронка и искореженная сельскохозяйственная техника.

И в Польше, и во всем мире событие спровоцировало немедленную волну реакции: если подтвердится, что ракета российская, это будет первый случай, когда вооружение РФ было применено против страны — члена НАТО.

Сразу после известий об ударе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, страна начала официальное расследование трагедии. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал «немедленных детальных объяснений».

Позже президент Польши Анджей Дуда отдельно прокомментировал падение ракеты на территории страны. Он сообщил, что официальная Варшава ведет серию международных консультаций, а польские вооруженные силы и силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

По словам Дуды, на момент его заявления Польша не располагала четкими доказательствами того, кто выпустил ракету. «Мы ужесточили готовность польских вооруженных сил, в частности ПВО. Наши самолеты будут поддерживать союзные самолеты. Мы действуем спокойно и рассудительно», — сказал Дуда, отметив, что признаков повторения инцидента нет и он, видимо, был единичным.

Столб дыма после падения ракеты на территории Польши / Фото: Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via REUTERS

Президент США Джо Байден в связи с инцидентом в Польше провел экстренную встречу с мировыми лидерами — союзниками США по G7 и НАТО — в кулуарах саммита G20 на Бали. Он также назвал «маловероятным» запуск ракеты из РФ. «По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что она была запущена из России. Но посмотрим», — сказал Байден.

В НАТО заявили, что изучают сообщения падении ракеты — «в тесной координации с нашим союзником Польшей и согласовывая с ней свою позицию». В Польше также обсуждали возможность задействования статьи 4 Североатлантического договора Альянса. Она гласит, что стороны «будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон угрожает опасность».

В Минобороны РФ поспешили откреститься от своей причастности к запуску ракеты, бездоказательно отвергнув предположения о том, что она была российской.

НВ следит за всеми главными последствиями падения ракеты в Польше.

08:57 Трагедии в Польше не было бы, если бы не «ужасающие» удары РФ по Украине — премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте опубликовал фотографию срочной встречи глав государств G7 и членов НАТО на полях саммита G20 на Бали, созванной для обсуждения инцидента в Польше.

Рютте заявил, что мировые лидеры были «едины в заявлении о том, что нам сначала необходимо установить факты и, следовательно, поддержать расследование Польши».

«Ясно одно: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по Украине. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии», — добавил Рютте во втором твите.

08:48 Во время российского обстрела Украины 15 ноября директор ЦРУ находился в Киеве

О вчерашнем необъявленном визите главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев сообщил CNN. Бернс приезжал, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и своими украинскими коллегами — руководителями спецслужб. Массированный ракетный удар по Украине, который вчера нанесла Россия, он «в безопасности» переждал в здании посольства США в Киеве.

08:30 На территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей самую мощную атаку РФ с начала войны — AP

На территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, которую выпустили во время массированного обстрела 15 ноября, чтобы сбить российскую ракету, сообщает AP со ссылкой на трех американских чиновников.

Отмечается, что пока это лишь предварительные оценки.

08:10 Блинкен и Кулеба обсудили падение ракеты на востоке Польши

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили взрыв на востоке Польши.

«Сегодня утром я разговаривал с Бали с министром иностранных дел Польши Рау и министром иностранных дел Украины Кулебой по поводу взрыва на востоке Польши. Мы пообещали поддерживать тесную координацию в предстоящие дни, пока идет расследование, и мы определяем соответствующие следующие шаги», — написал Блинкен в Твиттере в ночь на среду.



06:47 Самолет НАТО отследил ракету, упавшую в Польше — CNN

Самолет НАТО, пролетавший во вторник, 15 ноября, над воздушным пространством Польши, отследил траекторию упавшей в стране ракеты, сообщил CNN военный представитель альянса.

«Информацию с радиолокационными траекториями [ракеты] предоставили НАТО и Польше», — добавил военный чиновник НАТО.



Самолеты НАТО ведут регулярное наблюдение за территорией Украиной с начала российского вторжения.

01:07 Байден позвонил Дуде и предложил Польше полную поддержку США в расследовании взрывов

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой после взрывов. США предложили полную поддержку и помощь в расследовании. Об этом сообщили в Белом доме.

Байден выразил глубокие соболезнования по поводу гибели людей.

00:56 Не стремятся к эскалации. США «берут паузу», чтобы разобраться со взрывами в Польше — Госдеп

В Госдепартаменте США «берут время», чтобы разобраться со взрывами в Польше. Там пока «не хотят обсуждать гипотетические сценарии и не стремятся к эскалации ситуации». Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Патель. Соединенные Штаты при этом готовы «встать рядом» с союзниками по НАТО.

00:44 Зеленский после разговора с Дудой: Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России — террориста



Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой. Стороны обсудили возможный ракетный удар России по территории Польши.

«Говорил с Президентом Польши Анджеем Дудой. Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России — террориста», — сказал президент Украины.