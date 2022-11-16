Не стремятся к эскалации. США «берут паузу», чтобы разобраться со взрывами в Польше — Госдеп 16 ноября, 00:56 США не хотят допустить эскалации (Фото:Travis Saylor/pexels)

В Госдепартаменте США «берут время», чтобы разобраться со взрывами в Польше. Там пока «не хотят обсуждать гипотетические сценарии и не стремятся к эскалации ситуации».

Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Патель.

Соединенные Штаты готовы «встать рядом» с союзниками по НАТО, но пока «не хотят обсуждать гипотетические сценарии и не стремятся к эскалации ситуации».

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Сейчас Вашингтон находится в тесном контакте с польскими властями для установления всех деталей инцидента.

«Для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или намеренным действием», — заявляют в Госдепе.

Как сообщает польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

Польские спасатели подтвердили гибель двух человек в Пшеводове из-за взрыва, но не уточнили его причину.

Информацию о российском ракетном ударе по территории Польши подтверждает AP со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки.

Также эта информация подтверждается Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе. Впрочем, министр обороны Латвии Артис Пабрикс подтвердил, что российские ракеты упали на территории Польши.