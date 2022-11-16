Не стремятся к эскалации. США «берут паузу», чтобы разобраться со взрывами в Польше — Госдеп

16 ноября, 00:56
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США не хотят допустить эскалации (Фото:Travis Saylor/pexels)

США не хотят допустить эскалации (Фото:Travis Saylor/pexels)

В Госдепартаменте США «берут время», чтобы разобраться со взрывами в Польше. Там пока «не хотят обсуждать гипотетические сценарии и не стремятся к эскалации ситуации».

Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Патель.

Соединенные Штаты готовы «встать рядом» с союзниками по НАТО, но пока «не хотят обсуждать гипотетические сценарии и не стремятся к эскалации ситуации».

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Сейчас Вашингтон находится в тесном контакте с польскими властями для установления всех деталей инцидента.

«Для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или намеренным действием», — заявляют в Госдепе.

Как сообщает польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

Польские спасатели подтвердили гибель двух человек в Пшеводове из-за взрыва, но не уточнили его причину.

Информацию о российском ракетном ударе по территории Польши подтверждает AP со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки.

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Также эта информация подтверждается Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе. Впрочем, министр обороны Латвии Артис Пабрикс подтвердил, что российские ракеты упали на территории Польши.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Госдеп США Ракетные удары Украина-Польша Польша-США Война в Украине Россия-Польша Война России против Украины

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