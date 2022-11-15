В Киеве зафиксировали еще один «прилет» ракеты по Печерскому району — Кличко
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Вечером во вторник, 15 ноября, в Киеве зафиксировали еще одно попадание ракеты по Печерскому району столицы. О пострадавших не сообщается.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Других подробностей он не рассказал. Однако ранее Telegram-каналы сообщали о повторных звуках взрывов в столице.
Очевидно, это уже третий пострадавший жилой дом. Ранее сообщалось о двух попаданиях.
Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных атак.