Ракеты РФ попали в два жилых дома в Печерском районе Киева — Кличко

15 ноября, 15:36
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В Киеве 15 ноября зафиксировано два взрыва (Фото:TSaplienko/Telegram)

В Киеве 15 ноября зафиксировано два взрыва (Фото:TSaplienko/Telegram)

Днем во вторник, 15 ноября, РФ нанесла ракетные удары по Киеву, ракеты попали в жилые дома в Печерском районе Киева.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, медики и спасатели находятся на месте попаданий.

«Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Медики и спасатели на месте попаданий», — отметил мэр.

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Кличко добавил, что несколько ракет над Киевом сбила ПВО.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал в своем Telegram видео последствий ракетной атаки.

Перед этим практически по всей Украине была зафиксирована масштабная воздушная тревога. В ряде областей работала ПВО.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Ракетные удары Война России против Украины

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