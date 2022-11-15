Ракеты РФ попали в два жилых дома в Печерском районе Киева — Кличко 15 ноября, 15:36 В Киеве 15 ноября зафиксировано два взрыва (Фото:TSaplienko/Telegram)

Днем во вторник, 15 ноября, РФ нанесла ракетные удары по Киеву, ракеты попали в жилые дома в Печерском районе Киева.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, медики и спасатели находятся на месте попаданий.

«Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Медики и спасатели на месте попаданий», — отметил мэр.

Видео дня

Кличко добавил, что несколько ракет над Киевом сбила ПВО.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал в своем Telegram видео последствий ракетной атаки.

Перед этим практически по всей Украине была зафиксирована масштабная воздушная тревога. В ряде областей работала ПВО.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.