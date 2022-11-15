Вторжение РФ — главная тема выступлений. Как проходит саммит G20 на Бали: ключевые события и заявления мировых лидеров — онлайн 15 ноября, 11:09 Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20 (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS)

Во вторник, 15 ноября, на индонезийском острове Бали открылся двухдневный саммит лидеров G20 (Группы двадцати, Большой двадцатки). Он проходит без российского диктатора Владимира Путина, однако тема вторжения РФ в Украину — одна из главных на саммите.

Открывая саммит G20, его председатель Джоко Видодо, президент Индонезии, заявил, что «мир не может двигаться дальше, пока идет война».

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Также Зеленский предложил «украинскую формулу мира», которая предполагает десять составляющих — от ядерной и радиационной безопасности до надежной фиксации окончания войны с международными гарантиями Украине и выводом войск РФ с ее территории.

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Саммит G20 на Бали проходит без участия российского диктатора Владимира Путина: Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако и он оказался в изоляции: мировые лидеры решили отказаться от совместного фото с представителем России. Кроме того, под угрозой оказалось подписание совместного коммюнике по итогам саммита, которые завершится 16 ноября. Отказ Москвы признать вторжение России в Украину войной, а себя — агрессором может привести к тому, что саммит G20 впервые завершится без совместного заявления.

Группа двадцати (Большая двадцатка, G20) объединяет 19 стран мира и ЕС как сообщество государств. В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Евросоюз. Сегодня именно эти страны представляют крупнейшие экономики мира. На их долю приходится около 80% валового мирового продукта, до 77% объема международной торговли, две трети населения мира.

НВ следит за главными заявлениями и событиями саммита Группы двадцати.

Саммит G20 на Бали — онлайн

11:18 Cи Цизньпин вернулся на мировую арену после трех лет изоляции

Как напоминает AFP, именно саммит на Бали Си Цзиньпин избрал для своего возвращения на мировую арену после трех лет практически безвыездной изоляции в КНР в период пандемии. AFP отмечает, что Си стал одной из центральных фигур саммита, многие мировые лидеры, помимо общей программы, проводят двусторонние встречи с китайским руководителем.

11:12 Спикер Путина отреагировал на слова Зеленского о невозможности «Минска-3»

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Минска-3″ между Украиной и агрессором не будет» якобы «подтверждает позицию Киева по нежеланию вести переговоры».

На самом деле президент Украины в своей речи на Бали подразумевал, что официальный Киев и мировое сообщество больше не дадут России возможности обмануть себя лживыми договоренностями.

11:05 Несколько ярких фото первого дня саммита на Бали

Основная локация заседаний / Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Джо Байден на саммите / Фото: Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард / Фото: Reuters

Риши Сунак и другие мировые лидер на саммите / Фото: Reuters

Первые леди и джентельмен: супруг главы Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен, супруга премьер-министра Испании Мария Бегона Гомес Фернандес, первая леди Китая Пэн Лиюань, первая леди Индонезии Ириана Видодо, первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи, первая леди Турции Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Японии Юко Кисида позируют для группового фото на саммите на Бали / Фото: ZABUR KARURU/G20 Media Center/Handout via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман во время двусторонней встречи / Фото: Reuters

10:49 Президент ФИФА призвал к прекращению огня на месяц на время ЧМ по футболу в Катаре

Перед тем, как лидеры G20 приступили к обеду, слово на саммите предоставили президенту МОК Томасу Баху и президенту ФИФА Джанни Инфантино для обращения к мировым лидерам.

За пять дней до чемпионата мира по футболу в Катаре, который стартует 20 ноября, Инфантино призвал к миру от имени футбольного сообщества и предложил на месяц прекратить огонь в Украине.

«Футбол — это гораздо больше, чем просто спорт. Он имеет огромное социальное значение. […] Поскольку футбол объединяет мир, Чемпионат мира по футболу — это возможность собрать людей вместе и насладиться чем-то, что так необходимо в то неспокойное время, в которое мы живем», — заявил Инфантино. Ранее аналитики ISW предупреждали, что любое прекращение огня в Украине с сохранением текущего статус-кво пойдет на пользу РФ и даст ей возможность восстановить силы для продолжения геноцидной войны против Украины.

10:30 В проекте коммюнике G20 утверждается, что «большинство» членов группы осуждают войну в Украине

С проектом итогового коммюнике саммита, который еще должны утвердить все лидеры G20 (в чем есть сомнения из-за позиции России) ознакомилось агентство AFP. В документе идет речь о том, что «большинство» участников Группы двадцати «решительно осуждают» войну РФ против Украины, указывая, что она «причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике».

В проекте при этом отмечаются «другие мнения» и подчеркивается, что «Группа двадцати не является форумом для решения вопросов безопасности», однако участники признают, что такие вопросы могут «иметь серьезные последствия для мировой экономики».



Также содержится призыв к продлению зерновой сделки об экспорте украинского зерна, срок которой истекает в субботу, 19 ноября.

10:19 Макрон попросил Си Цзиньпина призвать Путина «вернуться за стол переговоров»

15 ноября на полях G20, президент Франции Эмануэль Макрон попросил китайского лидера Си Цзиньпина призвать российского диктатора Владимира Путина «вернуться за стол переговоров», а также предложил Си Цзиньпину выступить посредником.

Елисейский дворец заявил, что в беседе с Макроном Си Цзиньпин «решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня».

09:50 «Вернуться на путь прекращения огня»: премьер Индии в своей речи использовал обтекаемые формулировки о войне

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на саммите, призвал к миру и дипломатическим переговорам, чтобы положить конец развязанной Россией войне против Украины.

«Я неоднократно говорил, что мы должны найти способ вернуться на путь дипломатии и прекращения огня в Украине», — сказал Моди, добавив, что бремя создания нового мирового порядка на постковидный период «лежит на наших плечах». Индийский премьер также добавил, что текущая задача G20 — в том, чтобы «продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, согласие и безопасность во всем мире».

Ранее Индия воздерживалась в ходе голосований в ООН, осуждающих российское вторжение, предпочитая оставаться внешне «нейтральной». Однако за кулисами мировой дипломатии «Моди остается в постоянном контакте с Путиным», напоминает The Guardian. Считается, что Индия сыграла определенную роль в том, чтобы убедить Россию открыть зерновой коридор для кораблей с украинским зерном.



09:33 Сунак назвал войну РФ против Украины «варварской», упрекнув Путина за отсутствие на саммите G20

«Россия должна уйти из Украины и положить конец варварской войне», — призвал новый британский премьер Риши Сунак, для которого это первый саммит в качестве главы правительства Великобритании.

Кроме того, он раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, который после позорного поражения в Херсонской области не решился прибыть на саммит лично, а послал вместо себя главу МИД Сергея Лаврова.

«Примечательно, что Путин не чувствовал себя в состоянии присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы могли бы разобраться во всем», — заявил Сунак.

09:15 Важные заявления из речи Зеленского на саммите G20: