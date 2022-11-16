Попадание ракеты в Польше. Байден созвал «чрезвычайную» встречу лидеров G7 и НАТО в Индонезии

16 ноября, 04:02
Поделиться:
Байден ответил «нет» журналистам, которые спросили, предоставит ли он обновленную информацию о ситуации в Польше (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Байден ответил «нет» журналистам, которые спросили, предоставит ли он обновленную информацию о ситуации в Польше (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Джо Байден созвал «чрезвычайную» встречу лидеров G7 и НАТО в Индонезии, где проходит саммит G20. В повестке дня обсуждение попадания ракеты, вероятно, российского производства по территории Польши.

Об этом сообщает Associated Press.

Встретившись за большим круглым столом в зале своей гостиницы, президент США принял лидеров G7.

Байден ответил «нет» журналистам, которые спросили, предоставит ли он обновленную информацию о ситуации в Польше.

Видео дня

Читайте также:
Дуда прокомментировал падение ракеты: НАТО и Польша находятся в состоянии боевой готовности, приглашены международные эксперты

В заявлении МИД Польши отмечено, что ракета была изготовлена ​​в России. Но президент Польши Дуда был осторожнее относительно его происхождения, сказав, что чиновники не знают наверняка, кто ее запустил. Он сказал, что это, скорее всего, российского производства, но это еще проверяется. Если это подтвердится, это будет первый случай после вторжения в Украину, когда российское оружие попало по территории НАТО.

В основе альянса НАТО лежит принцип, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех.

Читайте также:
Зеленский после разговора с Дудой: Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России — террориста
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Джо Байден G20 G7 Саммит G20 Украина-Польша Польша-США Анджей Дуда Россия-Польша

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X