Попадание ракеты в Польше. Байден созвал «чрезвычайную» встречу лидеров G7 и НАТО в Индонезии 16 ноября, 04:02 Байден ответил «нет» журналистам, которые спросили, предоставит ли он обновленную информацию о ситуации в Польше (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Джо Байден созвал «чрезвычайную» встречу лидеров G7 и НАТО в Индонезии, где проходит саммит G20. В повестке дня обсуждение попадания ракеты, вероятно, российского производства по территории Польши.

Об этом сообщает Associated Press.



Встретившись за большим круглым столом в зале своей гостиницы, президент США принял лидеров G7.

Байден ответил «нет» журналистам, которые спросили, предоставит ли он обновленную информацию о ситуации в Польше.

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В заявлении МИД Польши отмечено, что ракета была изготовлена ​​в России. Но президент Польши Дуда был осторожнее относительно его происхождения, сказав, что чиновники не знают наверняка, кто ее запустил. Он сказал, что это, скорее всего, российского производства, но это еще проверяется. Если это подтвердится, это будет первый случай после вторжения в Украину, когда российское оружие попало по территории НАТО.

В основе альянса НАТО лежит принцип, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех.