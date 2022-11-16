Взрыв в Польше. Предварительно, ракета была запущена не из России — Байден 16 ноября, 04:37 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден заявил, что, по предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России.

Об этом он сказал журналистам на Бали по итогам встречи с мировыми лидерами.



«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал Байден.

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Во вторник, 15 ноября две, вероятно российские, ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. В результате российского удара погибли два человека.