Президент Литвы после ракетного инцидента в Польше: Террористический режим РФ будет остановлен силами союзников 16 ноября, 07:00 Гитанас Науседа и Анджей Дуда (Фото:Gitanas Nausėda/facebook.com)

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя падение двух российских ракет на территории Польши, заявил, что территория НАТО будет защищена, а террористический режим РФ остановлен объединенными силами союзников.

У себя в Facebook он выразил поддержку Польше.

«В этот напряженный час мы находимся в прямом контакте с нашими коллегами в Польше. Литва полностью поддерживает своих братьев по оружию и союзников. Наша безопасность является общей заботой и каждый сантиметр территории НАТО будет защищен. Террористический режим (РФ — ред.) будет остановлен объединенными силами союзников», — написал он.

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Во вторник, 15 ноября, появилась информация, что две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

