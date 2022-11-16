Президент Литвы после ракетного инцидента в Польше: Террористический режим РФ будет остановлен силами союзников

16 ноября, 07:00
Поделиться:
Гитанас Науседа и Анджей Дуда (Фото:Gitanas Nausėda/facebook.com)

Гитанас Науседа и Анджей Дуда (Фото:Gitanas Nausėda/facebook.com)

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя падение двух российских ракет на территории Польши, заявил, что территория НАТО будет защищена, а террористический режим РФ остановлен объединенными силами союзников.

У себя в Facebook он выразил поддержку Польше.

«В этот напряженный час мы находимся в прямом контакте с нашими коллегами в Польше. Литва полностью поддерживает своих братьев по оружию и союзников. Наша безопасность является общей заботой и каждый сантиметр территории НАТО будет защищен. Террористический режим (РФ — ред.) будет остановлен объединенными силами союзников», — написал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/732514614913217

Во вторник, 15 ноября, появилась информация, что две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

https://www.youtube.com/watch?v=-_-ET2lG-yc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Польша Литва Ракеты Гитанас Науседа Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X